في حوار مع "تايمز"، أكد كاليدو كوليبالي على استمراره مع تشيلسي الموسم المقبل رغم التقارير عن رحيله.

وذكر السنغالي أنه يشكر تشيلسي على ثقته فيه وضمه الصيف الماضي وعازم على رد تلك الثقة بالأداء وإثبات أحقيته.