أخبار الانتقالات | حقيقة صفقة ريال مدريد وقلق بسبب ميسي

على هامش احتفالات التتويج باللقب، أوضح أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، مع "DAZN" استمرار مدرب الفريق لوتشيانو سباليتي الموسم المقبل.

وخرجت عدة تقارير ربطت سباليتي بالعمل في إنجلترا الموسم المقبل، وخصوصاً مع تشيلسي في فترة بحثه عن مدير فني جديد.