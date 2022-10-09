مباشرأخبار الانتقالات | بيكهام يطلب رونالدو وصدام ناتشو وريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 9 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Cristiano Ronaldo Manchester United Europa League 2022-23Getty
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    توتنهام يستهدف لاعبه السابق

    قالت "صن" إن توتنهام قد يتحرك في يناير لإعادة مدافعه دينيس سيركين من جديد عقب رحيله لصفوف سندرلاند.

    سيركين، 20 عاماً، من خريجي أكاديمية سبيرز، ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

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    تغير موقف أسينسيو

    أوضحت "كادينا سير" على لسان محللها أنطونيو روميرو أن هناك تغير في موقف ماركو أسينيسو من الاستمرار في صفوف ريال مدريد.

    وذكر روميرو أن أسينيو كان يريد الرحيل في الصيف الماضي، وعين جورجي مينديش كوكيل لفعل ذلك، ولكن في الأسابيع الأخيرة بدأ يغير من وجهة نظره وأصبح منفتحاً على فكرة التمديد.

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    إقالة مدرب ليون وشيكة

    عقب التعادل مع تولوز 1-1 لحساب الدوري المحلي، أكدت معظم المصادر الفرنسية الكبرى إقالة ليون لمدربه بيتر بوش.

    وقالت "ليكيب" إن النادي الفرنسي قد يحاول إعادة رودي جارسيا، مدرب النصر، من جديد لقيادته، اقرأ التفاصيل هنا.

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    صدام بين ناتشو وريال مدريد

    ذكرت شبكة "كادينا سير" أن المفاوضات بين ريال مدريد ولاعبه ناتشو من أجل مد عقده قد توقفت.

    وينتهي عقد المدافع في يونيو 2024، ولكن قلة المشاركات بالموسم الحالي جعلته يراجع موقفه من الاستمرار في صفوف الملكي.

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    بيكهام يحاول ضم رونالدو لميامي

    أفادت "ديلي ميل" بوجود اهتمام من قبل إنتر ميامي الذي يدخل في ملكيته النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام بضم كريستيانو رونالدو.

    اللاعب البرتغالي يعاني من قلة المشاركات في مانشستر يونايتد، وذكرت عدة مصادر أنه قد يغادر في يناير.