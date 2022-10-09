أوضحت "كادينا سير" على لسان محللها أنطونيو روميرو أن هناك تغير في موقف ماركو أسينيسو من الاستمرار في صفوف ريال مدريد.

وذكر روميرو أن أسينيو كان يريد الرحيل في الصيف الماضي، وعين جورجي مينديش كوكيل لفعل ذلك، ولكن في الأسابيع الأخيرة بدأ يغير من وجهة نظره وأصبح منفتحاً على فكرة التمديد.