قال "فابريزيو رومانو" إن بشكتاش قد حسم صفقة انضمام الكاميروني فينسنت أبو بكر من صفوف النصر.
وسيوقع اللاعب عقداً حتى 2025، وسيكون بديلاً للهولندي فاوت فيخورست الذي قطع إعارته للرحيل نحو مانشستر يونايتد.
قال "فابريزيو رومانو" إن بشكتاش قد حسم صفقة انضمام الكاميروني فينسنت أبو بكر من صفوف النصر.
وسيوقع اللاعب عقداً حتى 2025، وسيكون بديلاً للهولندي فاوت فيخورست الذي قطع إعارته للرحيل نحو مانشستر يونايتد.
أوضحت "Relevo" أن بنفيكا وليس برشلونة هو من سيضم جونسالو جيديش من صفوف وولفرهامبتون في ميركاتو يناير.
وذكر التقرير أن الصفقة ستكون بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم، ولن يكون هناك بند بأحقية الشراء.
أوضحت عدة مصادر في إيطاليا أن مفاوضات تجديد عقد نيكولو زانيولو في روما قد توقفت وأن النادي لا يمانع بيعه في يناير.
وقالت "Republica" إن عدة أندية إنجليزية مهتمة بخدمات الدولي الإيطالي، أبرزها توتنهام، وأن سعر اللاعب في حدود 40 مليون يورو.
ذكرت "سكاي" أن ميلان شكرينيار أبلغ إنتر بأن عرض النادي لمد عقده مقابل 6.5 مليون يورو بالموسم ليس كافياً.
وأفاد التقرير بأن رفض المدافع السلوفاكي ليس نهائياً، وأن اللاعب يطلب الحصول على مليون ونصف إضافية للتجديد.
قالت عدة مصادر إن وولفرهامبتون في مفاوضات متقدمة مع أتلتيكو مدريد من أجل ضم مدافعه فيليبي.
وذكر "فابريزيو رومانو" أن الصفقة ستحسم خلال الساعات المقبلة، وأن الفريق الإسباني سيتحرك لضم شالار سوينجو مباشرة في يناير لتعويض رحيل البرازيلي.
أعلن بورنموث رسمياً عن التعاقد مع نجم لوريان الفرنسي دانجو واتارا في صفقة تصل تكلفتها إلى 23 مليون يورو بحسب "فابريزيو رومانو".
New player = new shirt number 🔥 pic.twitter.com/b8sPs1ne13— AFCB Superstore (@afcbsuperstore) January 19, 2023
كشف "إكريم كونور" عن تقدم نيوكاسل بعرض أولي لنظيره فلامنجو من أجل التعاقد مع نجمه ماتيوس فرانكا.
وبحسب التقرير، يصل العرض إلى 18 مليون يورو للاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عاماً.