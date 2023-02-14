بحسب الصحيفة البرازيلية، جلوبو، فإنّ برشلونة قدّم عرضًا رسميًا مقابل 25 مليون يورو للتعاقد مع فيتور روكي من أتلتيكو باراناينسي.

وأوضحت أنّ رغبة اللاعب هي الانضمام إلى برشلونة، وسيكون خليفة روبرت ليفاندوفسكي في الخط الهجومي.