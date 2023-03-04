ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ تشيلسي قد يضطر للتخلص من عدد من اللاعبين في الصيف المقبل بعد شراء عدة صفقات خلال الصيف ويناير الماضيين.

وأوضحت أنّ برشلونة يحاول استغلال الأمر بالتوقيع مع نجولو كانتي والذي ينتهي عقده وكذلك ضم ماسون ماونت بالمجان.

وفي حال قررت إدارة تشيلسي فسخ عقد كريستيان بوليسيتش فإنّ برشلونة قد يحاول ضمه.