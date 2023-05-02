أكدت "لا جازيتا ديلو سبورت"، أن ألفارو موراتا قد يكون بديلًا لزلاتان إبراهيموفيتش قريبًا في صفوف ميلان في ظل تكرر إصابات النجم السويدي مؤخرًا.