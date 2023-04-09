أوضح "إكريم كونور" بأن ريدل باكو، ظهير فولفسبورج، أصبح مطلوباً في عديد الأندية الكبرى عقب تألقه الكبير الموسم الجاري.
وذكر كونور أن آرسنال هو أبرز المهتمين بخدمات الظهير الأيمن، مع وجود منافسة من صفوف تشيلسي وفياريال.
أوضح "إكريم كونور" بأن ريدل باكو، ظهير فولفسبورج، أصبح مطلوباً في عديد الأندية الكبرى عقب تألقه الكبير الموسم الجاري.
وذكر كونور أن آرسنال هو أبرز المهتمين بخدمات الظهير الأيمن، مع وجود منافسة من صفوف تشيلسي وفياريال.
أوضح "نيكولا شيرا" أن الهلال مستمر في ضغطه من أجل ضم سيرخيو راموس خلال الانتقالات الصيفية.
وقال الصحفي الإيطالي إن الفريق السعودي يريد استغلال انتهاء عقد الإسباني في بي إس جي الصيف المقبل وضمه مجاناً.
أفاد أدريين رابيو، متوسط ميدان يوفنتوس، مع "DAZN" بأنه لا يعرف إذا كان سيستمر مع ناديه السنة المقبلة أم لا.
وشدد اللاعب على أنه سيجلس مع الإدارة الخاصة بناديه ويناقش مستقبله، وذلك في حديثه عقب هزيمة يوفنتوس ضد لاتسيو السبت.
أكدت عدة مصادر على قرب جيسي مارش، مدرب ليدز السابق، من قيادة ليستر سيتي في الساعات المقبلة.
وأوضح "فابريزيو رومانو" أن الطرفين في مفاوضات متقدمة وينتظر توقيع العقود مساء الأحد وبعدها الإعلان الرسمي.
أكد "فابريزيو رومانو" عزم دافيد رايا عدم التمديد مع برينتفورد والرحيل عن صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال الصحفي الإيطالي إن الفريق الإنجليزي سيطلب قرابة 40 مليون يورو من أجل التخلي عن حارسه الإسباني المطلوب في مانشستر يونايتد وعدة أندية بحسب التقارير.
قالت "ريليفو" إن صانع ألعاب فنربخشه الشاب أردا جولر يحظى بمراقبة كبيرة من برشلونة في الأسابيع الأخيرة.
وذكر التقرير أن إدارة البلوجرانا بقيادة جوان لابورتا معجبة بشدة بالشاب التركي، ولكن سعره البالغ 20 مليون يورو قد يعرق الصفقة.
Last week Arda Guler against Besiktas.— Barcelona Türkiye (@BarcelonaTR) April 8, 2023
Let him cook! pic.twitter.com/7obxTYHXIi