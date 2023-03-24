مباشرأخبار الانتقالات | بديل ليونيل ميسي البرتغالي في باريس وفريق يوليان ناجلسمان الإنجليزي الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 مارس لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Nagelsmann BayernGetty
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    صراع ميلاني على ريتيجي

    قالت "توتوسبورت" إن ميلان الأقرب من إنتر لضم ماتيو ريتيجي في الصيف القادم من تيجري الأرجنتيني.

    اللاعب الشاب شارك للمرة الأولى مع المنتخب الإيطالي مساء الخميس في تصفيات أمم أوروبا 2024 ضد إنجلترا وسجل هدف بلاده الوحيد.

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    راشفورد يربط مستقبله بمالك مانشستر الجديد

    قالت "صن" إن ماركوس راشفورد قد أوقف عملية تمديد عقده مع مانشستر يونايتد في الوقت الراهن لحين اتضاح مالك الفريق الجديد.

    وتتنافس عدة أطراف، أبرزها الملف القطري وآخر فنلندي وثالث لسير جيمي راتكليف، من أجل شراء مانشستر يونايتد.

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    صراع فيرتس

    أكد "فابريزيو رومانو" أن عودة النجم الألماني الشاب فلوريان فيرتس للعب والتألق مع ناديه باير ليفركوزن بعد التعافي من الإصابة تجذب كبار القارة.

    وقال الصحفي الإيطالي إن برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى ليفربول يتابعون عن كثب موقف صانع الألعاب الشاب.

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    غضب وكيل كيسييه

    خرجت مرة أخرى الوكالة التي تدير أعمال فرانك كيسييه لتهاجم وسائل الإعلام بسبب الشائعات عن رحيل اللاعب من برشلونة.

    وأكدت الوكالة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعية عدم صحة التقارير التي نفتها بنفسها، بالإضافة للاعب والبلوجرانا، بخصوص رحيله الصيف المقبل.

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    عروض عدة لماك أليستر

    أكد والد أليكسيس ماك أليستر، نجم برايتون والأرجنتين، مع "ESPN" أن الأرجنتيني يملك عدة عروض في الفترة الأخيرة.

    وذكر والد متوسط الميدان أنه سيحترم برايتون في اختيار فريقه المقبل، وأن الفريق المقبل سيقع اختياره بناء على مدربه ومشروعه.

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    باريس يختار لياو

    قال "كالتشيو ميركاتو" إن باريس سان جيرمان سيتحرك لضم رافائيل لياو من ميلان حال قرر ليونيل ميسي عدم مد عقده.

    وينتهي عقد ميسي الصيف المقبل، بينما ينتهي عقد لياو في 2024 ولكن حتى الآن لم يتوصل البرتغالي لاتفاق مع ميلان لمده.

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    ناجلسمان إلى إنجلترا

    يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني للتخلي عن مدربه يوليان ناجلسمان في خطوة صادمة، مع إمكانية قدوم توماس توخيل بدلًا منه.

    وكشفت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية عن ترقب توتنهام لوضع ناجلسمان، تمهيدًا للتفاوض معه لخلافة الإيطالي أنطونيو كونتي.