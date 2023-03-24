قالت "توتوسبورت" إن ميلان الأقرب من إنتر لضم ماتيو ريتيجي في الصيف القادم من تيجري الأرجنتيني.
اللاعب الشاب شارك للمرة الأولى مع المنتخب الإيطالي مساء الخميس في تصفيات أمم أوروبا 2024 ضد إنجلترا وسجل هدف بلاده الوحيد.
قالت "توتوسبورت" إن ميلان الأقرب من إنتر لضم ماتيو ريتيجي في الصيف القادم من تيجري الأرجنتيني.
اللاعب الشاب شارك للمرة الأولى مع المنتخب الإيطالي مساء الخميس في تصفيات أمم أوروبا 2024 ضد إنجلترا وسجل هدف بلاده الوحيد.
قالت "صن" إن ماركوس راشفورد قد أوقف عملية تمديد عقده مع مانشستر يونايتد في الوقت الراهن لحين اتضاح مالك الفريق الجديد.
وتتنافس عدة أطراف، أبرزها الملف القطري وآخر فنلندي وثالث لسير جيمي راتكليف، من أجل شراء مانشستر يونايتد.
أكد "فابريزيو رومانو" أن عودة النجم الألماني الشاب فلوريان فيرتس للعب والتألق مع ناديه باير ليفركوزن بعد التعافي من الإصابة تجذب كبار القارة.
وقال الصحفي الإيطالي إن برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى ليفربول يتابعون عن كثب موقف صانع الألعاب الشاب.
خرجت مرة أخرى الوكالة التي تدير أعمال فرانك كيسييه لتهاجم وسائل الإعلام بسبب الشائعات عن رحيل اللاعب من برشلونة.
وأكدت الوكالة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعية عدم صحة التقارير التي نفتها بنفسها، بالإضافة للاعب والبلوجرانا، بخصوص رحيله الصيف المقبل.
أكد والد أليكسيس ماك أليستر، نجم برايتون والأرجنتين، مع "ESPN" أن الأرجنتيني يملك عدة عروض في الفترة الأخيرة.
وذكر والد متوسط الميدان أنه سيحترم برايتون في اختيار فريقه المقبل، وأن الفريق المقبل سيقع اختياره بناء على مدربه ومشروعه.
قال "كالتشيو ميركاتو" إن باريس سان جيرمان سيتحرك لضم رافائيل لياو من ميلان حال قرر ليونيل ميسي عدم مد عقده.
وينتهي عقد ميسي الصيف المقبل، بينما ينتهي عقد لياو في 2024 ولكن حتى الآن لم يتوصل البرتغالي لاتفاق مع ميلان لمده.
يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني للتخلي عن مدربه يوليان ناجلسمان في خطوة صادمة، مع إمكانية قدوم توماس توخيل بدلًا منه.
وكشفت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" البريطانية عن ترقب توتنهام لوضع ناجلسمان، تمهيدًا للتفاوض معه لخلافة الإيطالي أنطونيو كونتي.