كشفت "إكسبريس" عن رفض حسام عوار الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الصيف المقبل، وذلك بعد أن قرر عدم التمديد مع ليون.

وقال التقرير إن الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية سينتقل لصفوف فرانكفورت وليس ريال بيتيس كما أُشيع مؤخراً.