قالت "سبورت" إن مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد مهتمان بخدمات مدرب إسبانيا السابق لويس إنريكي.

وأوضح التقرير إن المدرب الذي رحل عقب فشل بلاده في كأس العالم قد يكون خليفة دييجو سيميوني في مدريد، أو حلاً بديلاً لإريك تين هاج إذا لم يرضي إدارة يونايتد بحلول نهاية الموسم.