أوضح موقع "إف سي إنتر"، أن نادي باريس سان جيرمان لا يزال مصرًا على ضم اللاعب ميلان شكرينيار إلى صفوفه في أقرب وقت ممكن، وأن النادي مستعد لتقديم عرض أكبر من أجل ضمه.
مباشرأخبار الانتقالات | بايرن يتسوق من برشلونة والكشف عن خليفة أنشيلوتي
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شكرينيار لا يزال أولوية لباريس سان جيرمان
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نجلسمان خليفة أنشيلوتي في ريال مدريد
أكدت صحيفة "إل ناسيونال"، أن نادي ريال مدريد يستهدف الحصول على خدمات المدرب يوليان ناجلسمان في حال رحل كارلو أنشيلوتي عن تدريب الفريق في أي وقت.
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بايرن ميونخ يريد ديمبيلي
أوضحت صحيفة "إل ناسيونال" أن نادي بايرن ميونخ يفكر بجدية في ضم جناح برشلونة عثمان ديمبيلي لصفوفه في الصيف المقبل.
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تشيلسي يفكر في ضم فيليكس في إعارة
بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تيليجراف"، فنادي تشيلسي يأتي على رأس الأندية المهتمة بضم جواو فيليكس في فترة إعارة من صفوف أتلتيكو مدريد.
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برشلونة يحتاج 15 مليونًا من أجل بافارد
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة في حاجة لدفع 15 مليون يورو من أجل ضم اللاعب بنيامين بافارد من صفوف بايرن ميونخ، بحس ما ذكرت صحيفة "سبورت".