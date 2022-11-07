ذكر "إكريم كونور" أن ليس فقط برشلونة كما قالت التقارير الذي أبدى اهتماماً بضم بنجامين بافارد من صفوف بايرن ميونخ.
وقال "كونور" إن أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، وتشيلسي مهتمون بضم المدافع الفرنسي إذا أصبح متاحاً للانتقال.
ذكر "إكريم كونور" أن ليس فقط برشلونة كما قالت التقارير الذي أبدى اهتماماً بضم بنجامين بافارد من صفوف بايرن ميونخ.
وقال "كونور" إن أتلتيكو مدريد، ريال مدريد، وتشيلسي مهتمون بضم المدافع الفرنسي إذا أصبح متاحاً للانتقال.
أعلن لويس سواريز رحيله عن صفوف ناسيونال بعد تجربة قصيرة خاضها مع الفريق ببلاده الأوروجواي عقب ترك أتلتيكو مدريد.
وجاء الإعلان عبر رسالة على حساباته على وسائل التواصل، ولم يحدد مهاجم ليفربول وبرشلونة السابق وجهته المقبلة بعد.
Llegó el momento de la despedida 🥹 pic.twitter.com/ByHtMAwzn4— Luis Suárez (@LuisSuarez9) November 6, 2022
بحسب إجماع من وسائل الإعلام الإنجليزية، سيقوم ساوثامبتون بإقالة مدربه رالف هازنهوتل في الساعات المقبلة.
ساوثامبتون خسر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف الأحد في الدوري المحلي، ويقبع حالياً في الترتيب الثامن عشر.
بحسب "كادينا سير"، يسعى برشلونة لتعزيز صفوفه بضم موهبة جيرونا أرناو مارتينيز في الفترة المقبلة.
وقال التقرير إن النادي الإسباني يقيم سعر لاعبه في حدود 20 مليون يورو إذا أراد برشلونة ضمه في يناير.
قالت "كيكر" إن بايرن ميونخ يستهدف تمديد عقد حارسه الشاب المُعار إلى موناكو أليكساندر نوبل.
وذكر التقرير أن البافاري يريد المراهنة على الحارس الشاب مستقبلاً، وهو ما يتعارض مع خطط قائده مانويل نوير الذي يسعى لتمديد عقده وعدم الرحيل.