بحسب إجماع من وسائل الإعلام الإنجليزية، سيقوم ساوثامبتون بإقالة مدربه رالف هازنهوتل في الساعات المقبلة.

ساوثامبتون خسر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف الأحد في الدوري المحلي، ويقبع حالياً في الترتيب الثامن عشر.