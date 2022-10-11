اعترف اللاعب ​​برونو جيمارايش نجم نيوكاسل الإنجليزي بالحديث مع ريال مدريد، لكنه لم يعط أهمية للأمر مع ربطه بالانتقال إلى الفريق.

جاء هذا في تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميرور"، وقال خلاله: "أنها مجرد دردشة".