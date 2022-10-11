أكدت تقارير صحفية أن اللاعب هيرفينج لوزانو نجم فريق نابولي تم عرضه على مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية بحسب ما ذكر "فابريتسيو رومانو"
مباشرأخبار الانتقالات | باريس يكسر شرط جزائي جديد وجيمارايش يعترف بمفاوضات ريال مدريد
Getty/GOAL
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نجم نابولي عرض على مانشستر يونايتد
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برونو جيمارايش يعترف بالحديث مع ريال مدريد
اعترف اللاعب برونو جيمارايش نجم نيوكاسل الإنجليزي بالحديث مع ريال مدريد، لكنه لم يعط أهمية للأمر مع ربطه بالانتقال إلى الفريق.
جاء هذا في تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميرور"، وقال خلاله: "أنها مجرد دردشة".
- باريس سان جيرمان جاهز لدفع شرط لياو الجزائي-
باريس سان جيرمان مستعد لدفع شرط لياو الجزائي
أكدت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان جاهز لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب رافاييل لياو نجم فريق ميلان.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ميديا فوت"، والذي ذكر أن الشرط الجزائي يبلغ حوالي 150 مليون يورو.
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