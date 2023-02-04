قالت "ريليفو" إن رئيس بي إس جي ناصر الخليفي عرض على إنتر 15 مليون يورو واستعارة دانيلو حتى نهاية الموسم للحصول على ميلان شكرينيار في يناير.

وذكر التقرير أن رئيس إنتر ستيفن تشانج وافق على الصفقة، ولكن الإدارة الفنية للنيراتزوري لم توافق على العملية.