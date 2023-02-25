قالت "لاجازيتا" إن ليفربول سيحاول الصيف المقبل التفاوض مع إنتر من أجل ضم متوسط ميدانه نيكولو باريلا.

وفي نفس السياق، ذكرت "إكسبريس" أن ريان جرافنبرخ، لاعب بايرن ميونخ، هدف آخر للريدز من أجل تدعيم وسط الميدان.