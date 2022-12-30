خرج دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، للحديث عن مستقبل جواو فيليكس مهاجم الفريق، بعد الفوز على إلتشي بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني.
وقال المدرب الأرجنتيني:"سأحاول إخراج أفضل ما عنده طوال فترة تواجده معنا وبعدها سنرى ما سيحدث".
خرج دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، للحديث عن مستقبل جواو فيليكس مهاجم الفريق، بعد الفوز على إلتشي بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني.
وقال المدرب الأرجنتيني:"سأحاول إخراج أفضل ما عنده طوال فترة تواجده معنا وبعدها سنرى ما سيحدث".
يواصل نادي النصر السعودي محاولاته لإحداث طفرة شاملة في فريق المدرب رودي جارسيا، بمحاولة التعاقد مع الإسباني سيرجيو بوسكيتس.
النصر أصبح على اعتاب التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة تاريخية سيحصل فيها البرتغالي على 200 مليون يورو سنويًا.
قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بإضافة كيم مين جاي مدافع نابولي إلى القائمة المفضلة للمدرب إريك تين هاج في يناير.
وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى وجود اهتمام واسع من بعض الأندية الأوروبية الأخرى بضم المدافع الكوري الجنوبي الذي تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 50 مليون يورو.
يطمح نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في التعاقد مع لاعب الوسط الأمريكي وستون مكيني من يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن هذه الخطوة تأتي استعدادًا لرحيل جود بيلينجهام عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن دخول مانشستر يونايتد وتشيلسي في منافسة لضم مارتين زوبيميندي.
وأكدت على إعجاب كل من جراهام بوتر مدرب البلوز وإريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر بلاعب ريال سوسييداد الذي يمكنه الرحيل مقابل 60 مليون يورو وفقًا للشرط الجزائي في عقده.
يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتفعيل الشرط الجزائي في عقد الموهبة الأرجنتينية ماكسيمو بيروني والذي تبلغ قيمته 8 ملايين دولار.
وقال فابريزيو رومانو إن صاحب الـ19 سنة الذي يلعب في نادي فيليز الأرجنتيني، سبق أن ارتبط بالانضمام لنيوكاسل يونايتد وبنفيكا لكنه اختار سيتي في النهاية.
دخل نادي تشيلسي الإنجليزي، في محادثات مباشرة مع بنفيكا من أجل التعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب وسط الفريق في شهر يناير.
وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن تشيلسي لا يريد دفع الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو على دفعة واحدة، ويفضل شراء الدولي الأرجنتيني على دفعات مالية مُقسمة.
وأشار رومانو إلى عدم وجود أي عروض في الوقت الحالي من ليفربول أو مانشستر يونايتد، مع ترحيب إنزو بالانتقال إلى تشيلسي.
Chelsea are now in direct talks with Benfica for Enzo Fernández. Chelsea want to offer huge fee instead of paying release clause in one solution 🚨🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022
Benfica always asked full €120m clause.
Understand Enzo already said yes to Chelsea.#LFC or #MUFC made no bid, as of now. pic.twitter.com/Kdvz5Eargi