أخبار الانتقالات | أليجري يغادر يوفنتوس، ورئيس نابولي يبشر ريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 22 فبراير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Victor Osimhen & Khvicha Kvaratskhelia home kit 2022-23Getty Images
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    أليجري يرحل بنهاية الموسم عن يوفنتوس

    بحسب كالتشيو ميركاتو، فإنّ أليجري قد يغادر يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

    وبسبب الشكل الحالي للفريق، فإنّ الإدارة الجديدة غير سعيدة بوجود المدرب الحالي.

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    رئيس نابولي يبشر ريال مدريد

    فتح أوريليو دي لاورينتس، رئيس نادي نابولي، الباب لمغادرة الثنائي خفيتشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسيمين خلال الصيف المقبل.

    وقال في تصريحات لـ TNT المكسيكية إنّه لا يرغب في رحيل الثنائي عن نابولي ولكن هناك بعض العروض التي لا يمكن رفضها.

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    حلم أراوخو

    علق جوليان أراوخو المنضم حديثًا إلى برشلونة على انضمامه للفريق الكتالوني قادمًا من نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

    وقال أراوخو:"كنت أحلم بيوم مثل هذا منذ فترة طويلة، أنا متحمس للغاية لبدء فصل جديد من مثير مع فريق رائع مثل برشلونة".

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    إلى أين يذهب نجم آرسنال؟

    يؤمن جان بيير كاليوت رئيس نادي ريمس الفرنسي، بأن فولارين بالوجون مهاجم الفريق المعار من آرسنال لن يستمر بعد نهاية فترة إعارته.

    وقال إن المهاجم المتألق سينضم إلى أحد كبار أوروبا لو لم يقرر آرسنال الاحتفاظ به في الصيف المقبل.

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    منافسة على موهبة ليفربول

    قال موقع "Fichajes" الإسباني إن ريال مدريد يريد التعاقد مع ستيفان بايشيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

    وأوضح أن ريال يراقب اللاعب منذ فترة طويلة، ويتابع دخوله للفريق الأول للريدز، وسط اهتمام آخر من غريمه الكتالوني برشلونة.

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    التزام فينيسيوس

    علق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على الأنباء المتعلقة باستمراره مع ريال مدريد بعد الفوز 5/2 على ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

    وقال فينيسيوس:"أنا في ريال مدريد، وأريد البقاء هنا للاستمرار في كتابة التاريخ، إنه منزلي".

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    هدف تشيلسي يرفض تركيا

    كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، عن رفض أرسين زاخاريان لاعب دينامو موسكو لفكرة الانتقال إلى جلطة سراي.

    وهو ما يفتح الباب أمام تشيلسي الذي ينضم للعديد من الأندية الراغبة في الحصول على خدمات النجم الروسي الشاب.

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    كلوب مهدد بالرحيل

    كشف موقع "CaughtOffside" الإنجليزي عن ظهور بعض الشكوك حول مستقبل المدرب يورجن كلوب مع ليفربول بعد السقوط أمام ريال مدريد 5/2 في دوري أبطال أوروبا.

    وأشار إلى أن إدارة الريدز تستهدف إمكانية التعاقد مع يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ بدلًا منه في أقرب فرصة ممكنة.