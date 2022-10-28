قالت "لاجازيتا" إن يوفنتوس يستهدف التعاقد مع أنطونيو كونتي لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

ويريد يوفي استغلال أن كونتي لم يجدد عقده بعد مع توتنهام ليقوم بتعيينه بدلاً من ماسيمليانو أليجري.