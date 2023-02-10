في حواره مع "ماركا"، اعترف جوردي ألبا، ظهير برشلونة، أنه لا يعرف ما سيحدث عقب نهاية عقده مع الفريق.

وذكر ألبا أن الموسم الحالي ليس اعتيادياً في ظل تراجع مشاركاته، ولكنه يعمل من أجل تثبيت موقعه والحصول على الفرصة مع النادي الكتالوني.