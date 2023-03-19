قالت "إكسبريس" إن نيوكاسل قرر دخول سباق التعاقد مع جناح باير ليفركوزن موسى ديابي في الصيف المقبل.
اللاعب الذي يقدر سعره في حدود 70 مليون يورو وأكثر قد يكون محط الصراع بين نيوكاسل وآرسنال الذي يتابعه منذ فترة بحسب التقارير.
قالت "إكسبريس" إن نيوكاسل قرر دخول سباق التعاقد مع جناح باير ليفركوزن موسى ديابي في الصيف المقبل.
اللاعب الذي يقدر سعره في حدود 70 مليون يورو وأكثر قد يكون محط الصراع بين نيوكاسل وآرسنال الذي يتابعه منذ فترة بحسب التقارير.
أفاد "إكريم كونور" بأن إيفرتون وأستون فيلا مهتمان بالتعاقد مع روميلو لوكاكو الصيف المقبل على سبيل الإعارة.
ويلعب البلجيكي حالياً مع إنتر على سبيل الإعارة الموسمية من صفوف تشيلسي، وسط تكهنات بخصوص مدها من عدمه.
أوضح "إكريم كونور" أن أياكس ليس عازماً على التفريط في نجمه محمد قدوس خلال الصيف المقبل.
وقال التقرير إن النادي الهولندي سيحاول مد عقد لاعبه الغاني بعد ارتباطه بقوة بمانشستر يونايتد مؤخراً.
قال "إكريم كونور" إن ريال مدريد قرر دخول سباق الدولي الكرواتي يوشكو جفارديول في الصيف المقبل.
مدافع لايبزيج الشاب مطلوب بقوة أيضاً في إنجلترا بعد أن كان على أعتاب تشيلسي الصيف الماضي.
ناقش الإيطالي كارلو أنشيلوتي التقارير التي تحدثت عن مستقبله كمدرب لريال مدريد، وإذا كان سيستمر مع الفريق أم لا، وذلك على هامش مؤتمر الكلاسيكو.
وقال أنشيلوتي: "النادي سيقرر، أتمنى الاستمرار مدى الحياة هنا، ولكن هذا الأمر مستحيل، إذا طلبوا مني البقاء لثلاثة أشهر سأفعل، وإذا طلبوا ثلاثة سنوات سأفعل أيضاً".
أثناء مؤتمره الصحفي العاصف مساء السبت عقب تعادل توتنهام مع مضيفه ساوثامبتون لحساب الدوري الإنجليزي، عرج أنطونيو كونتي على مستقبله كمدرب للفريق.
وقال الإيطالي: "أعذار أعذار، فقط تبحثون عن الأعذار للاعبين، مستقبلي؟ لقد فقدوا الثقة في، استمروا في حماية اللاعبين!".