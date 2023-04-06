أوضح كاي هافيرتس مع "بيلد" عدم صحة التقارير التي تحدثت عن وجود مفاوضات مع بايرن ميونخ، وشدد على أنه لم يتحدث مع الأخير منذ انتقاله إلى تشيلسي.

وقال الدولي الألماني إنه يشعر بالسعادة في تشيلسي، ويتبقى في عقده عامين، موضحاً أنه لا يجب عليه التنقل كل عامين أو ثلاثة.