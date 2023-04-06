أفاد "فوتبول إنسايدر" بوجود مفاوضات حالياً بين نجم ليستر يوري تييليمانس وآرسنال من أجل ضمه مع انتهاء عقده في يونيو.
وبحسب التقرير، ليس فقط آرسنال من أعاد إحياء اهتمامه بالبلجيكي، ولكن هناك أيضاً الثنائي برشلونة ونيوكاسل.
أفاد "فوتبول إنسايدر" بوجود مفاوضات حالياً بين نجم ليستر يوري تييليمانس وآرسنال من أجل ضمه مع انتهاء عقده في يونيو.
وبحسب التقرير، ليس فقط آرسنال من أعاد إحياء اهتمامه بالبلجيكي، ولكن هناك أيضاً الثنائي برشلونة ونيوكاسل.
أوضح كاي هافيرتس مع "بيلد" عدم صحة التقارير التي تحدثت عن وجود مفاوضات مع بايرن ميونخ، وشدد على أنه لم يتحدث مع الأخير منذ انتقاله إلى تشيلسي.
وقال الدولي الألماني إنه يشعر بالسعادة في تشيلسي، ويتبقى في عقده عامين، موضحاً أنه لا يجب عليه التنقل كل عامين أو ثلاثة.
فتح إداري برشلونة ماتيو أليماني الباب مجدداً لعودة ليونيل ميسي لصفوف الفريق، وذلك في تصريحاته على هامش الكلاسيكو الأربعاء.
وقال أليماني للإعلام إن ميسي حالياً في باريس ولكن لا أحد يعرف ما قد يحدث بالمستقبل، وأن برشلونة سيقوم بما عليه القيام به، وكذلك اللاعب.
أكدت "سكاي" أن إدارة وست هام قررت مساندة مدرب الفريق ديفيد مويس رغم الخسارة الكبيرة ضد نيوكاسل بنتيجة 5-1 الأربعاء بالدوري.
وذكر التقرير أن مويس سيكون حاضراً في لقاء فولهام المقبل، ولكن ستكون مباراة فاصلة لتحديد مصير المدرب الإنجليزي.
أفاد "كريستيان فالك" بوجود رغبة من مسؤولي بايرن ميونخ بعدم التفريط في المدرب المُقال يوليان ناجلسمان بسهولة حال أراد فريق جديد تعيينه الفترة المقبلة.
وقال الصحفي الألماني إن إدارة بايرن تريد استغلال امتداد عقد ناجلسمان حتى 2026 لتطلب "عدة ملايين" على حد تعبيره من أجل فسخ عقد مدرب الفريق السابق.
فجرت "Independent" مفاجأة بخصوص بحث تشيلسي المستمر عن مدير فني جديد، وقالت إن البلوز يستهدفون مدرب الفريق السابق أنطونيو كونتي.
وأوضح التقرير أن إدارة تود بولي معجبة بالمدرب الإيطالي وعقليته الانتصارية، وبدأت الاتصالات مع وكيل المدرب لمعرفة موقفه من فكرة العودة للبلوز.
وفي سياق متصل، تولى فرانك لامبارد صباح الخميس تدريبات تشيلسي قبيل الإعلان رسمياً عن توليه مهمة تدريب الفريق بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم.
Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023
وبعيداً عن كونتي ولامبارد، أضافت "جارديان" اسم تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن لقائمة المرشحين الطويلة، بينما عنونت "ريليفو" فكرة عودة جوزيه مورينيو لمرة ثالثة، أو استقطاب نونو سانتو من الاتحاد.