مباشرأخبار الانتقالات | مفاجأة بخصوص أنطونيو كونتي وبايرن يتمسك بيوليان ناجلسمان!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 6 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Antonio Conte Chelsea Premier League trophyGetty
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    آرسنال يعود إلى تييليمانس

    أفاد "فوتبول إنسايدر" بوجود مفاوضات حالياً بين نجم ليستر يوري تييليمانس وآرسنال من أجل ضمه مع انتهاء عقده في يونيو.

    وبحسب التقرير، ليس فقط آرسنال من أعاد إحياء اهتمامه بالبلجيكي، ولكن هناك أيضاً الثنائي برشلونة ونيوكاسل.

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    هافيرتس ينفي مفاوضات بايرن

    أوضح كاي هافيرتس مع "بيلد" عدم صحة التقارير التي تحدثت عن وجود مفاوضات مع بايرن ميونخ، وشدد على أنه لم يتحدث مع الأخير منذ انتقاله إلى تشيلسي.

    وقال الدولي الألماني إنه يشعر بالسعادة في تشيلسي، ويتبقى في عقده عامين، موضحاً أنه لا يجب عليه التنقل كل عامين أو ثلاثة.

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    أليماني يفتح المجال لعودة ميسي

    فتح إداري برشلونة ماتيو أليماني الباب مجدداً لعودة ليونيل ميسي لصفوف الفريق، وذلك في تصريحاته على هامش الكلاسيكو الأربعاء.

    وقال أليماني للإعلام إن ميسي حالياً في باريس ولكن لا أحد يعرف ما قد يحدث بالمستقبل، وأن برشلونة سيقوم بما عليه القيام به، وكذلك اللاعب.

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    وست هام يساند مويس

    أكدت "سكاي" أن إدارة وست هام قررت مساندة مدرب الفريق ديفيد مويس رغم الخسارة الكبيرة ضد نيوكاسل بنتيجة 5-1 الأربعاء بالدوري.

    وذكر التقرير أن مويس سيكون حاضراً في لقاء فولهام المقبل، ولكن ستكون مباراة فاصلة لتحديد مصير المدرب الإنجليزي.

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    بايرن يتمسك بناجلسمان رغم الإقالة

    أفاد "كريستيان فالك" بوجود رغبة من مسؤولي بايرن ميونخ بعدم التفريط في المدرب المُقال يوليان ناجلسمان بسهولة حال أراد فريق جديد تعيينه الفترة المقبلة.

    وقال الصحفي الألماني إن إدارة بايرن تريد استغلال امتداد عقد ناجلسمان حتى 2026 لتطلب "عدة ملايين" على حد تعبيره من أجل فسخ عقد مدرب الفريق السابق.

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    كونتي يدخل دائرة اهتمام تشيلسي

    فجرت "Independent" مفاجأة بخصوص بحث تشيلسي المستمر عن مدير فني جديد، وقالت إن البلوز يستهدفون مدرب الفريق السابق أنطونيو كونتي.

    وأوضح التقرير أن إدارة تود بولي معجبة بالمدرب الإيطالي وعقليته الانتصارية، وبدأت الاتصالات مع وكيل المدرب لمعرفة موقفه من فكرة العودة للبلوز.

    وفي سياق متصل، تولى فرانك لامبارد صباح الخميس تدريبات تشيلسي قبيل الإعلان رسمياً عن توليه مهمة تدريب الفريق بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم.

    وبعيداً عن كونتي ولامبارد، أضافت "جارديان" اسم تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن لقائمة المرشحين الطويلة، بينما عنونت "ريليفو" فكرة عودة جوزيه مورينيو لمرة ثالثة، أو استقطاب نونو سانتو من الاتحاد.