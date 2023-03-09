ذكرت "بيرمنجهام ميل" أن أستون فيلا مهتم بالتعاقد مع مدافع أتلتيك بيلباو إنيجو مارتينيز الصيف القادم إذا لم يجدد عقده المنتهي في يونيو.
اللاعب تم ربطه من قبل الإعلام الإسباني بالانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد في الأيام الماضية مجاناً كذلك.
ذكرت "بيرمنجهام ميل" أن أستون فيلا مهتم بالتعاقد مع مدافع أتلتيك بيلباو إنيجو مارتينيز الصيف القادم إذا لم يجدد عقده المنتهي في يونيو.
اللاعب تم ربطه من قبل الإعلام الإسباني بالانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد في الأيام الماضية مجاناً كذلك.
قالت "El desmarque" إن نيوكاسل هو آخر الأندية المهتمة بضم رافينيا من برشلونة حال قرر الأخير بيعه الصيف القادم.
اللاعب البرازيلي قالت تقارير في إسبانيا إنه قد يكون الضحية من أجل تخفيف الأعباء على الميزانية، وتم ربطه بآرسنال.
قالت "inews" إن باريس سان جيرمان يبحث عن تدعيم دفاعه من الدوري الإنجليزي الممتاز واستهدف سفن بوتمان، مدافع نيوكاسل.
الدولي الهولندي الشاب انضم فقط الصيف الماضي لصفوف الفريق من ليل بعد صراع مع ميلان، وذلك مقابل 45 مليون يورو.
أوضح "توك سبورت" أن مانشستر يونايتد ومدربه إريك تين هاج في متابعة دائمة لنجم أياكس محمد قدوس.
وذكر التقرير أن النجم الغاني قد يكون حلاً لتدعيم الهجوم، بالإضافة لهاري كين المرتبط بالشياطين الحمر كذلك.
ناقش أنطونيو كونتي مع "أمازون برايم" مستقبله في توتنهام، موضحاً أن عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم وأنه سيكمله من طرفه.
وأوضح الإيطالي أن ربما النادي يتخذ قراراً ويقرر إقالته قبل ذلك الموعد، الأمر الذي ناقشته عدة تقارير بعد وداع الفريق الأربعاء لدوري أبطال أوروبا.
قال موقع "فيكاخيس" إن مانشستر يونايتد مستعد لإغراء إدواردو كامافينجا الصيف المقبل بترك ريال مدريد والانضمام لصفوفه.
وسيعرض يونايتد على ريال مدريد عرضاً قيمته تقارب 120 مليون يورو للحصول على النجم الفرنسي الشاب الذي كلفه فقط 30 مليوناً قبل عامين.