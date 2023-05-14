أكد تياجو سيلفا مع "ESPN" عدم صحة التقارير التي تحدثت عن رحيله من تشيلسي نحو فلومينينزي في الصيف.

وذكر قلب الدفاع أنه جدد عقده مع البلوز لرغبته في البقاء، وأنه أوضح حتى لزوجته كذب التقارير بخصوص مفاوضاته مع النادي البرازيلي.