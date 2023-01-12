أصبحت فرضية رحيل بيير أوباميانج لفريق جديد في يناير مستحيلة في ظل قوانين الفيفا التي تمنع تمثيله لثلاثة فرق في نفس الموسم بعد لعبه مع برشلونة وتشيلسي بالفعل.

وكشف "فابريزيو رومانو" أن برشلونة لا يمانع إعادة الجابوني ولكن بشرط أن يكون مجاناً، وأن يرحل ممفيس ديباي.