مباشرأخبار الانتقالات| ألمانيا تنتظر ألونسو وعقد جديد لمورينيو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 5 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

Jose Mourinho Roma vs Atalanta 2022/23Getty Images
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    أولوية رايس

    كشف موقع "90min" عن احتفاظ تشيلسي باهتمامه للتعاقد مع ديكلان رايس لاعب وسط وست هام في أقرب وقت ممكن.

    وأشار إلى أن سعر اللاعب قد يصل إلى 120 مليون جنيه استرليني وفقًا لتقدير وست هام، لكنه قد ينخفض الصيف القادم بسبب ظروف مدة عقده مع الهامرز.

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    تمديد مورينيو

    يستعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، للبقاء لفترة أطول مع نادي روما الإيطالي بسبب الثقة التي يتمتع بها من إدارة الذئاب.

    وقالت صحيفة "La Repubblica" الإيطالية إن روما يحاول التجديد لمورينيو ليبقى مع النادي حتى 2026.

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    شروط مارسيال

    قال الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو إن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال يريد بعض الضمانات قبل تجديد عقده مع مانشستر يونايتد.

    وأوضح أن اللاعب طلب من المدرب تين هاج الحصول على وعد للمشاركة بانتظام مع الفريق في حالة التوقيع على عقد جديد.

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    عرض تشيلسي لضم لياو

    يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي خططه من أجل التعاقد مع رافاييل لياو جناح نادي ميلان الإيطالي في أقرب فرصة ممكنة.

    وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" إن البلوز مستعدون لعرض الثنائي كالوم هودسون أودوي وكريستيان بوليسيتش لتسهيل الصفقة.

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    ألونسو ينتظر ليفركوزن

    أصبح جيراردو سيوان المدير الفني لفريق ليفركوزن الألماني، مهددًا بفقدان منصبه بسبب النتائج السيئة محليًا وأوروبيًا هذا الموسم.

    ليفركوزن يحتل المركز السابع عشر بجدول الدوري الألماني بعد الفوز بمباراة واحدة فقط، وتعرض لخسارة جديدة بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو.

    وقالت صحيفة "كيكر" الألمانية، إن نجم ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول السابق تشابي ألونسو، يعتبر من أقرب المرشحين لخلافته بسبب تجربته الجيدة حاليًا مع الفريق الثاني لريال سوسييداد.

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    عودة نجم أتالانتا

    قرر النجم السلوفيني يوسيب إيليتشيتش العودة من جديد إلى بلاده من خلال نادي ماريبور بعد رحلة طويلة في الملاعب الإيطالية.

    إيليتشيتش لعب لماريبور 5 مباريات في 2010، قبل الانتقال إلى باليرمو، وانضم بعدها إلى فيورنتينا وأتالانتا، ليعود مرة أخرى لسلوفينيا.