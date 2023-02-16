أكدت عدة مصادر مطلعة أن مفاوضات ساوثامبتون مع المدرب الأمريكي جيسي مارش قد انهارت في الساعات الماضية.

وأفاد "فابريزيو رومانو" بأن السبب الرئيسي هو عدم الاتفاق بين الطرفين بخصوص مدة العقد في ظل رغبة مارش بعقد طويل الأمد.