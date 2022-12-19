قالت "ديلي ميل" إن وست هام هو أبرز الأندية المهتمة بخدمات نجم مانشستر يونايتد آرون وان بيساكا.
الظهير الأيمن لا يدخل في حسابات الجهاز الفني ليونايتد، وبحسب التقارير، لا يمانع النادي رحيله على سبيل الإعارة في يناير.
قالت "ديلي ميل" إن وست هام هو أبرز الأندية المهتمة بخدمات نجم مانشستر يونايتد آرون وان بيساكا.
الظهير الأيمن لا يدخل في حسابات الجهاز الفني ليونايتد، وبحسب التقارير، لا يمانع النادي رحيله على سبيل الإعارة في يناير.
We are pleased to confirm that a deal has been agreed to sign the promising Brazilian defender Luizão 🤝🇧🇷— West Ham United (@WestHam) December 18, 2022
ذكرت "كورييري" أن إنتر رفع سعر نجمه دينزل دومفريس إلى 60 مليون يورو للراغبين بضمه.
ويحظى الظهير الهولندي بمتابعة من مانشستر يونايتد وتشيلسي على وجه الخصوص بحسب التقارير في إنجلترا وإيطاليا.
أكد وكيل نجم روما نيكولو زانيولو في حديث مع "لاجازيتا" أنه يرحب ببقاء اللاعب في صفوف ناديه الحالي.
ويملك زانيولو عقداً حتى 2024 مع الفريق العاصمي، ويحظى بمتابعة عدة أندية مثل آرسنال وتوتنهام وميلان بحسب التقارير.
ذكر "Fichajes" أن هناك محاولة من باريس سان جيرمان لإقناع يوفنتوس بالتخلي عن نجمه دوشان فلاهوفيتش.
ويعرض النادي الباريسي لاعبه ريناتو سانشيس مقابل النجم الصربي بحسب التقرير في الموقع الإسباني.
ذكرت "سكاي" أن مانشستر يونايتد قرر التخلي عن حارسه دافيد دي خيا الصيف المقبل وعدم مد عقده.
الدولي الإسباني السابق لا يعد الخيار الأنسب لحماية العرين في يونايتد بحسب التقرير، وتم ربط الفريق بالبرتغالي ديوجو كوستا من بورتو.