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أخبار انتقالات الدوري السعودي | التعاون يكشف عن طلباته لبيع عبدالفتاح آدم للاتحاد

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم 28 يونيو، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2019؟

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لاعب الأهلي مطلوب في تشيلي

2019-06-28T01:10:52Z

أشارت تقارير صحفية تشيلية إلى أن محترف الأهلي كلاوديو بايزا، وفرانشيسكو سيلفا من أبرز الأسماء المرشحة لتعويض رحيل اللاعب إستيبان بافيز، والذي يُنتظر انتقاله من كولو كولو إلى النصر الإماراتي

التعاون يطلب ثنائي الاتحاد ومبلغ مالي لبيع عبدالفتاح آدم

2019-06-28T01:10:02Z

مهاجم سكري القصيم

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي التعاون طلبت من نظيرتها في الاتحاد اللاعبين عبدالرحمن الغامدي و خالد السميري، إضافة إلى مبلغ مالي للتنازل عن المهاجم عبدالفتاح آدم للعميد.

وتعمل إدارة العميد بكل قوة حاليًا على ضم آدم ويجد النادي منافسة قوية من أكثر من نادي أبرزهم الزعيم الهلالي.

عبدالفتاح آدم

لاعب الهلال مطلوب في نادي الوداد

2019-06-28T01:09:30Z

المغربي أشرف بنشرقي

قالت صحيفة "الصباح" المغربية أن مهاجم نادي الهلال، أشرف بنشرقي، على رادار نادي الوداد المغربي، وذلك بعد تداول أنباء عن خروجه من حسابات الزعيم.

وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود رغبة لدى نادي الزمالك المصري في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الفتح يتعاقد مع حارس مرمى جديد

2019-06-28T01:07:03Z

 وقعت إدارة نادي الفتح مع الحارس محمد البريه لتمثيل صفوف النموذجي بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وسبق للحارس محمد البريه أن مثل الفتح حيث تدرج في فئاته السنية، وانتقل بعدها لنادي القيصومة لمدة سنتين، ليعود مرة أخرى لصفوف الفتح.

كارلوس إدواردو مطلوب في تركيا

2019-06-27T16:50:42Z

قالت تقارير صحفية تركية أن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو دخل ضمن اهتمامات مسؤولي نادي جلطة سراي بالتعاقد مع محترف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُحيط الغموض بمصير اللاعب مع فريق حيث أبدت العديد من الأندية رغبتها ف التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشباب مهتم بالتعاقد مع لاعب لانوس الأرجنتيني

2019-06-27T16:43:19Z

تسعى إدارة نادي الشباب، إلى التعاقد مع قلب الدفاع اللاعب البارجوياني رولاندو غارسيا غيرينو لاعب نادي لانوس الأرجنتيني.

وأكدت صحيفة Diario El Día، أن مدرب الشباب خورخي الميرون هو من طلب التعاقد مع “غيرينو”؛ لتقوية دفاع الفريق.

محمد فوزير مطلوب في الدوري التركي

2019-06-27T16:42:20Z

عرض جديد للاعب

قالت مصادر خاصة لجول أن اللاعب المغربي محمد فوزير لاعب نادي النصر قد تلقى عرضًا من أحد الأندية في الدوري التركي، وبالتحديد من نادي طرابزون سبور.

وفي السياق نفسه كشف المصدر لجول أن اللاعب يمتلك عرضًا من أحدى الأندية السعودية دون الكشف عن أسم النادي.

رادوي ضمن خيارات الهلال

2019-06-27T07:07:36Z

كمدير فني

ذكرت تقارير صحفية رومانية ظهور أسم المدير الفني ميريل رادوي مدرب المنتخب الروماني تحت 21 عامًا ضمن خيارات مسؤولي نادي الهلال السعودي من أجل قيادة الفريق.

إدارة الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إيجاد مدير فني للفريق في ظل طرح العديد من الأسماء خلال الأيام الماضية.

الزمالك يحصل على اتفاق مع أشرف بنشرقي

2019-06-27T07:06:39Z

لاعب الهلال

قالت تقارير مغربية أن نادي الزمالك حصل على اتفاق مع أشرف بن شرقي المملوكة بطاقته مع نادي الهلال السعودي، تبقى تفاصيل بسيطة من أجل نقل المغربي الى مصر

الاتحاد يم يفاوض فيتشو رسميًا

2019-06-27T07:06:06Z

اللاعب التشيلي

صحيفة تشيلية أشارت إلى أن الاتحاد يدرس التعاقد مع الأرجنتيني ايميليانو فيشيو، نادي يونيون اسبانيولا التشيلي مهتم باللاعب وقدم عرض، والنادي السعودي لم يعرض حتى الآن.

انترناسيونال يكشف عن طلبه لبيع إيدينليسون

2019-06-27T07:05:05Z

أخبرت إدارة انترناسيونال مفوض نادي الهلال السعودي أن إدارة النادي البرازيلي مستعدة للتخلي عن اللاعب إيدينليسون مقابل 15 مليون دولار، عرض الزعيم كان 5 مليون دولار

لاعب الهلال مطلوب في جلطة سراي

2019-06-26T15:38:16Z

المحترف البرازيلي

قالت تقارير أن كارلوس إدواردو لاعب الهلال مطلوب في جلطة سراي خلال ميركاتو الصيف الحالي. اللاعب البرازيلي سجل في الموسم الماضي 13 هدفًا في 35 مباراة وقدم 6 تمريرات حاسمة.

يُذكر أن اللاعب البرازيلي هو أحد أهم اللاعبين في النادي السعودي خلال السنوات الماضية.

Getty Images

تعطل صفقة النصر مع مباي ديابي

2019-06-26T15:37:42Z

قالت تقارير أن مفاوضات النصر مع إدارة جلطة سراي قد تتوقف لرغبة غلطة سراي في تسديد قيمة الصفقة بالكامل بسبب ما حدث لها مع الاتحاد الذي تأخر في إرسال أقساط اللاعب جاري رودريجز.

التعاون يُغالي في طلباته لبيع عبد الفتاح آدم إلى الاتحاد

2019-06-26T15:27:30Z

المهاجم

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن طلب إدارة نادي التعاون مبلغًا ماليًا كبيراً بالإضافة إلى لاعب اتحادي مقابل انتقال عبدالفتاح آدم والمفاوضات لا زالت جاريه

عبدالفتاح آدم

الاتحاد يُبقي على رودريجيز في حالة واحدة

2019-06-26T15:22:19Z

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الاتحاد تبحث الإبقاء على اللاعب جاري رودريجيز في حالة عدم إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي بإمكانيات فنية مميزة خلال الميركاتو الصيفي.

الشباب يتعاقد مع جوانكا

2019-06-25T23:42:21Z

لاعب الاتفاق السابق

كشف وكيل اللاعبين سيزار ميرلو عن نجاح نادي الشباب، في التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا، نجم الاتفاق، المنتهية إعارته من كولون.

وأشار ميرلو في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن جوانكا، سوف يصل إلى السعودية، خلال الأيام القادمة، لتوقيع العقود رسميًا مع الشباب، بعد موافقة كولون الأرجنتيني.

وأعلن الإعلامي الرياضي، عن أن جوانكا، وسف يوقع على عقود تربطه بالشباب، لمدة 3 سنوات قادمة.

Twitter

الهلال يوقف المفاوضات مع كاريلو

2019-06-25T23:40:58Z

الدلوي البيروفي

إدارة نادي الهلال أوقفت مفاوضاتها بشكل نهائي مع نادي بنفيكا بخصوص شراء ما تبقى من عقد المحترف البيروفي أندري كاريلو، وذلك بسبب مغالاة النادي البرتغالي الذي طلب مبلغاً وصف بالتعجيزي، وتم تقديره بـ20 مليون يورو.

الأهلي يتفق على ضم يزيد البكر

2019-06-25T23:39:51Z

لاعب الفيصلي

 نجحت إدارة النادي الأهلي في التوصل الي إتفاق نهائي للتعاقد مع يزيد البكر لاعب النادي الفيصلي خلال الصيف الجاري.

الاهلي يرغب في ضم يزيد البكر لتدعيم مركز الظهير الأيمن بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

النصر يرفض التخلي عن جوليانو

2019-06-25T23:38:16Z

رفض نادي النصر عدة عُروض من أندية برازيلية لشراء البرازيلي جوليانو لأهمية في خارطة النصر بالموسم المُقبل.

وكيل ديابي يكشف موقف اللاعب من النصر

2019-06-25T23:36:38Z

الدولي السنغالي

دافيلا وكيل أعمال اللاعب السنغالي مباي دياني لشبكة NTV Spor : خلال الساعات القليلة القادمة سيحسم نادي جلطة سراي موقفه من انتقال اللاعب لنادي النصر في ظل إصرار اللاعب على الرحيل.

إدارة الاتحاد تواصل السعي خلف آدم وكمارا

2019-06-25T23:35:36Z

محاولات إدارة العميد

ينتظر أن تحسم إدارة الاتحاد المفاوضات مع أحد اللاعبين المهاجمين المحليين، حيث تشهد طاولة المفاوضات وفقاً للمصادر وجود عدد من الأسماء مثل الثنائي الهجومي لفريقي التعاون والقادسية عبد الفتاح آدم وهارون كمارا، إضافة إلى عدد من الخيارات لتدعيم صفوف الفريق دفاعياً مثل المدافع القدساوي محمد خبراني.

إدارة الهلال تبحث عن تسويق بعض اللاعبين

2019-06-25T23:34:25Z

قرار جديد من إدارة الزعيم

بدأت إدارة الهلال عبر عدد من الوسطاء تسويق عدد من المحترفين الأجانب اللذين لا تزال عقودهم سارية المفعول؛ وهم علي الحبسي وجوناثان وسوريانو وديجينك بشكل مبدئي، على أن يحدد الجهاز الفني الجديد احتياجاته خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقبل في يوليو المقبل.

الحبسي

سمير نصري مطلوب في الدوري السعودي

2019-06-25T14:07:07Z

اللاعب الفرنسي

قالت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب سمير نصري تلقى عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وأضافت الصحافة الفرنسية أنه بعد انتهاء عقده مع ويست هام الإنجليزي، تلقى لاعب مارسيليا عرضًا كبيرًا من السعودية، وفي حال قبوله ستكون هذه التجربة هي الأولى له خارج أوروبا.

Getty Images

العدالة يتعاقد مع أحمد الناظري

2019-06-25T14:04:31Z

أعلن نادي العدالة المتأهل حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين تعاقده مع لاعب خط الوسط أحمد الناظري، لمدة موسم واحد، قادما من نادي الفتح.

محمد مجرشي ينضم لنادي الفتح

2019-06-25T14:03:22Z

أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب محمد مجرشي مهاجم نادي أحد لمدة موسمين قادمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تقارير مقربة من النادي أشارت إلى أن التعاقد مع مجرشي يأتي بتوصية خاصة من المدير الفني التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق.

طلال عبسي ضمن خيارات الاتحاد

2019-06-25T07:41:43Z

لاعب التعاون

أكدت تقارير دخول اللاعب طلال عبسى نجم فريق التعاون في قائمة اهتمامات الاتحاد بقوة؛ للظفر بخدماته وجلبه إلى ملعب الجوهرة المشعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فرجاني ساسي ينفي الرحيل للهلال أو النصر

2019-06-24T21:49:22Z

الدولي التونسي

أكد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، ولاعب منتخب نسور قرطاج، على رغبته في الاستمرار مع نادي الزمالك الفترة المقبلة.

جاء ذلك ردًا على الأنباء التي ترددت حول رغبة ناديي النصر والهلال بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الوحدة يتعاقد مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش

2019-06-24T21:45:56Z

أكملت إدارة نادي الوحدة اتفاقها مع الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش؛ ليكون مدربا للفريق في الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني خوان براون.


وكان سفيتانوفيتش قد أشرف العام الماضي على تدريب دينامو زغرب الكرواتي، وحقق معه بطولة الدوري مع تسجيل خسارتين في 36 مباراة، كما أشرف على تدريب دينامو زغرب (ب) في موسم 2017 وحقق معه بطولة الدوري لما دون 24 عاماً.

الاتحاد يفاوض الصربي نيمانيا

2019-06-24T21:44:11Z

لدعم دفاع الفريق

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد وناديان تركي وصيني يتنافسان على الاستفادة من خدمات الظهير الأيمن الدولي الصربي ولاعب نادي بارتيزان الصربي نيمانيا ميليتش. 
Getty Images

الفتح يتعاقد مع محمد ناجي

2019-06-24T21:42:54Z

صفقة جديدة

وقعت ادارة نادي الفتح مساء اليوم الاثنين مع لاعب نادي الجيل محمد ناجي والذي يلعب في مركز الدفاع بحضور رئيس الفتح المهندس سعد العفالق ، وجاء توقيع العقد لمدة ثلاث سنوات ليمثل الفريق في الموسم المقبل ، وجاء توقيع العقد بتوصية من مدرب الفريق فتحي الجبال ، فيما عبر اللاعب عن سعادته بتمثيل الفتح في الفترة المقبلة.

النصر يستهدف هداف الدوري التركي بدلاً من نجم الفريق

2019-06-24T21:41:59Z

صفقة في الأفق

أشارت تقارير إلى أن إدارة النصر، قدمت عرضًا جديدًا لفريق جلطة سراي التركي من أجل التعاقد مع مهاجمه السنغالي مباي دياني، مقابل التخلي عن خدمات النيجيري  أحمد موسى جناح الفريق الأول إلى غلطة سراي التركي.

الفتح يتعاقد مع صقر عطيف

2019-06-24T15:04:27Z

أعلن نادي الفتح السعودي رسميًا، التعاقد مع صقر عطيف؛ لاعب وسط أحد السعودي، لمدة موسمين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020-2021.

ولم يقضي لاعب الوسط في نادي أحد، سوى ستة أشهر فقط بعد أن انضم له في يناير الماضي في صفقة انتقال حر.

كاريلو يرحل عن الدوري السعودي

2019-06-24T09:40:41Z

يقترب من الدوري البرازيلي

اقترب اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو نجم خط وسط نادي الهلال من الرحيل عن الفريق بنهاية إعارته هذا الصيف.

وبات اللاعب البيروفي في طريقه للانتقال إلى فريق فلامينجو البرازيلي الذي يرغب في التعاقد معه عقب كوبا أمريكا 2019.

سييرا يُطيح بعشرة لاعبين من قائمة الاتحاد

2019-06-24T09:39:37Z

مجزرة في صفوف العميد

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد عن وجود رغبة لدى الإدارة في الإطاحة بعشرة لاعبين من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي ضمن الـ10 لاعبين المستبعدين كلاً من؛ محمد ريمان وعمر المزيعل، عمار النجار وراكان النجار ومحمد قاسم وناصر الشمراني وياسين برناوي وذلك بعد طلب سييرا بالاستغناء عنهم.

الخبراني يقترب من الأهلي

2019-06-24T09:38:02Z

لاعب نادي القادسية

كشفت تقارير صحفية عن وجود اتفاق مبدئي مع محمد خبراني وإدارة القادسية، للانتقال إلى الفريق بدايةً من الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ تنتظر اعتماد إدارة نادي القادسية، للتفاوض على بقية التفاصيل الخاصة بصفقة خبراني، ومن ثم الإعلان الرسمي عنها، وتستهدف التوقيع مع المدافع، بطلب من الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد لفريق “الراقي”، لتدعيم الخط الخلفي.

محمد السهلاوي مطلوب في نادي العدالة

2019-06-24T09:35:49Z

لاعب العالمي

قال رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي أن محمد السهلاوي لاعب كبير، وله تاريخ مميز مع ناديه السابق النصر أو المنتخب السعودي، وأعتقد أنه لا يزال من النجوم الكبار في الملاعب السعودية. وفي الحقيقة، نحن نريده ونتمنى أن يكون معنا ويشكل مع هداف دوري الأولى المدغشقري أندريا ثنائياً مميزاً في خط الهجوم، لكن العائق أننا لا يمكن أن نوفر ما يطلبه، ويجب أن تكون هناك بعض التنازلات من طرف اللاعب

إلتون جوزيه يقرر الرحيل عن القادسية

2019-06-23T10:18:19Z

أعلن إلتون جوزيه لاعب فريق القادسية أنه اتخذ قراراً بترك فريق القادسية بعد انتهاء عقده نهاية الشهر الحالي، ويأتي هذا القرار بعد هبوط الفريق إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وقال اللاعب البرازيلي أنه اتخذ هذا القرار بعد علمه أن الإدارة كانت تنوي عدم التجديد له منذ 8 أشهر ولم تخبره، كما عبر عن رغبته في البقاء في الدوري السعودي الموسم المقبل.

فريق كبير ينتظر حسم باجندوح موقفه مع الاتحاد

2019-06-23T10:10:28Z

متوسط الميدان ينتظر قرار المدرب سييرا بعد العودة من إجازته السنوية

لم يحسم جمال باجندوح موقفه مع إدارة الاتحاد حتى الآن سواءً بتجديد عقده أو الرحيل، وذلك بالرغم من أن المتبقي في عقده شهر واحد فقط.

وبحسب جريدة عكاظ السعودية، فإن أحد الأندية الكبيرة في المملكة تترقب مصير صاحب الـ26 عاماً دون الإفصاح عن اسمه، وأن هذا الفريق من المرجح أن ينتظر انتهاء عقد اللاعب ومن ثم ضمه في صفقة انتقالٍ حر في سوق انتقالات الصيف الحالي.

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وكيل عموري يفجر مفاجأةً مدوية

2019-06-23T10:07:32Z

صرح نادر المرزوقي وكيل أعمال عمر عبد الرحمن عموري إلى أن الهلال لم يتفاوض مع اللاعب الإماراتي حتى الآن، وذلك على عكس الأخبار التي خرجت في الأيام السابقة.

وتحدث وكيل نجم الزعيم عن رغبة موكله قائلاً أن اللاعب يرغب في البقاء في صفوف الموج الأزرق، سعياً منه لإثبات ذاته بعد أن انتهى موسمه الماضي مبكراً لإصابته بالرباط الصليبي.

تيكسيرا يقترب من الشباب

2019-06-23T10:01:59Z

كشفت تقارير صحفية إلى أن إدارة الشباب اقتربت من التعاقد مع المدرب إرماندو تيكسيرا في سوق انتقالات الصيف الحالي لقيادة الفريق الموسم القادم، وفي حالة انضمامه سيكون هذا التحرك الأول للبلطان عقب توليه منصب الرئيس بالتزكية.

النصر يقترب من الحصول على توقيع دياني

2019-06-23T09:59:23Z

أكدت مصادر تركية أن النصر أصبح قريباً من ضم مباي دياني مهاجم جلطة سراي التركي، وذلك تحسباً لرحيل هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله.

وبحسب المصادر فإن المهاجم السنغالي سيتقاضى مع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 4 ملايين يورو سنوياً، وذلك في حالة انضمامه في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكن الصفقة لم تنته حتى الآن لطلب النادي التركي 16 مليون يورو فيما قدمت إدارة فرسان نجد عرضاً يقدر بـ13 مليون يورو فقط.4

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لوران بلان ضمن خيارات الهلال

2019-06-23T09:58:14Z

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الهلال رفع سقف مطالبه من ناحية المدرب، وأن الإدارة تبحث الآن عن مدرب عالمي من طراز رفيع، وبحسب الأخبار فإن المدرب الفرنسي لوران بلان دخل ضمن حسابات إدارة الزعيم.

المدرب الفرنسي هو واحد من كبار لاعبي كرة القدم في حقبة التسعينات، وهو أحد أعضاء الجيل الذهبي لفرنسا الذي فاز بكأس العالم 1998، وسبق له اللعب لبرشلونة ومارسيليا والإنتر ومانشستر يونايتد، أما على الصعيد التدريبي فكانت له 3 مغامرات، الأولى مع بوردو والثانية مع منتخب الديوك أما الثالثة فكانت مع باريس سان جيرمان.

عبدالفتاح آدم على أعتاب الاتحاد

2019-06-22T14:32:45Z

لاعب التعاون

أكدت تقارير صحفية  أن عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد توصل اللاعب لاتفاق مبدئي مع ناديه للانتقال للعميد.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإنه من المنتظر أن تُحسم الصفقة لصالح الاتحاد في غضون الأيام القليلة القادمة.
عبدالفتاح آدم

الشباب يرفض التخلي عن تركي العمار

2019-06-22T14:28:47Z

رفضت إدارة نادي الشباب طلب نظيرتها في الاتفاق التنازل عن الثنائي تركي العمار وحسان تمبكتي مقابل إخلاء سبيل الثنائي المهاجم محمد الصيعري وحسن حبيب "محور".

حارس البرتغال يرفض الأهلي

2019-06-22T14:25:40Z

حارس مرمى سبورتنج لشبونة

قرر الحارس انطونيو ألبرتو باستوس الشهير بـ "بيتو"، الاستمرار في الدوريات الأوروبية حتى يكون تحت أنظار مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس.

تقارير أشارت إلى أن ألبرتو رفض خلال الأيام الماضية عرضًا للانضمام إلى النادي الأهلي بقيمة 2 مليوني يورو سنويا.

الاتحاد يستهدف دعم دفاعه بلاعب صربي

2019-06-22T14:22:07Z

لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“

يسعى نادي الاتحاد لضم الظهير الأيمن الدولي لمنتخب صربيا، لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“ ، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، بناء على طلب المدرب التشيلي لويس سييرا الذي يعرف اللاعب جيدًا.

ووفقا لتقارير صربية فإن إدارة بارتيزان لا تمانع في بيع اللاعب نظير مبلغ مادي مناسب لهم بحسب ما وصفت التقارير.

العويشير يقترب من العودة إلى النصر

2019-06-22T14:21:25Z

حارس العالمي السابق

طالب مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا إدارة ناديه بإعادة التعاقد مع الحارس عبدالله العويشير الذي تم إجراء مخالصة نهائية معه بعد فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ووقع العويشير مع إدارة أحد حتى نهاية الموسم، ومن المعروف أن الإدارة النصراوية اشترطت في المخالصة أحقيتها بإعادة تسجيل اللاعب بعقد جديد يبلغ فيه خلال شهر يونيو الحالي.

الأهلي يُجدد عقد حسين عبدالغني

2019-06-22T14:20:38Z

قالت تقارير صحفية مقربة من إدارة النادي الأهلي وجود رغبة لتجديد عقد حسين عبد الغني قائد الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، بعد أن انتهى عقده الشهر الجاري.

الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدرب الجديد للفريق، على التجديد مع عبد الغني بعد الاطلاع على الأمور الفنية المتعلقة باللاعب خلال المباريات والتدريبات التي شارك فيها الموسم الماضي رافضاً فكرة اعتزاله اللعب.

جيسوس يخطف كاريلو من الهلال

2019-06-21T23:20:15Z

مدرب الزعيم السابق يقترب من ضم كاريلو

كشفت وسائل الإعلام البيروفية أن نادي فلامنغو الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، مهتم بالتعاقد مع البيروفي أندري كاريلو الذي لعب للهلال في الموسم المنصرم معاراً من قبل نادي بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وسط رغبة متبادلة بين اللاعب وجيسوس، ما سيصعب مهمة الهلال في إعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى.

الهلال يُفاضل بين لاودروب وجينيسيو

2019-06-21T23:16:29Z

الزعيم يبحث عن مدير فني

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال وجود مفاضلة بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو على قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.

وسيتقرر بناء على سير المفاوضات في كلا الجانبين إلى أين ستتجه البوصلة الزرقاء.

إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق.

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