لاعب الأهلي مطلوب في تشيلي
أشارت تقارير صحفية تشيلية إلى أن محترف الأهلي كلاوديو بايزا، وفرانشيسكو سيلفا من أبرز الأسماء المرشحة لتعويض رحيل اللاعب إستيبان بافيز، والذي يُنتظر انتقاله من كولو كولو إلى النصر الإماراتي
التعاون يطلب ثنائي الاتحاد ومبلغ مالي لبيع عبدالفتاح آدم
مهاجم سكري القصيم
قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي التعاون طلبت من نظيرتها في الاتحاد اللاعبين عبدالرحمن الغامدي و خالد السميري، إضافة إلى مبلغ مالي للتنازل عن المهاجم عبدالفتاح آدم للعميد.
وتعمل إدارة العميد بكل قوة حاليًا على ضم آدم ويجد النادي منافسة قوية من أكثر من نادي أبرزهم الزعيم الهلالي.
لاعب الهلال مطلوب في نادي الوداد
المغربي أشرف بنشرقي
قالت صحيفة "الصباح" المغربية أن مهاجم نادي الهلال، أشرف بنشرقي، على رادار نادي الوداد المغربي، وذلك بعد تداول أنباء عن خروجه من حسابات الزعيم.
وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود رغبة لدى نادي الزمالك المصري في التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
الفتح يتعاقد مع حارس مرمى جديد
وقعت إدارة نادي الفتح مع الحارس محمد البريه لتمثيل صفوف النموذجي بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات.
وسبق للحارس محمد البريه أن مثل الفتح حيث تدرج في فئاته السنية، وانتقل بعدها لنادي القيصومة لمدة سنتين، ليعود مرة أخرى لصفوف الفتح.
كارلوس إدواردو مطلوب في تركيا
قالت تقارير صحفية تركية أن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو دخل ضمن اهتمامات مسؤولي نادي جلطة سراي بالتعاقد مع محترف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويُحيط الغموض بمصير اللاعب مع فريق حيث أبدت العديد من الأندية رغبتها ف التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
الشباب مهتم بالتعاقد مع لاعب لانوس الأرجنتيني
تسعى إدارة نادي الشباب، إلى التعاقد مع قلب الدفاع اللاعب البارجوياني رولاندو غارسيا غيرينو لاعب نادي لانوس الأرجنتيني.
وأكدت صحيفة Diario El Día، أن مدرب الشباب خورخي الميرون هو من طلب التعاقد مع “غيرينو”؛ لتقوية دفاع الفريق.
محمد فوزير مطلوب في الدوري التركي
عرض جديد للاعب
قالت مصادر خاصة لجول أن اللاعب المغربي محمد فوزير لاعب نادي النصر قد تلقى عرضًا من أحد الأندية في الدوري التركي، وبالتحديد من نادي طرابزون سبور.
وفي السياق نفسه كشف المصدر لجول أن اللاعب يمتلك عرضًا من أحدى الأندية السعودية دون الكشف عن أسم النادي.
رادوي ضمن خيارات الهلال
كمدير فني
ذكرت تقارير صحفية رومانية ظهور أسم المدير الفني ميريل رادوي مدرب المنتخب الروماني تحت 21 عامًا ضمن خيارات مسؤولي نادي الهلال السعودي من أجل قيادة الفريق.
إدارة الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إيجاد مدير فني للفريق في ظل طرح العديد من الأسماء خلال الأيام الماضية.
الزمالك يحصل على اتفاق مع أشرف بنشرقي
لاعب الهلال
قالت تقارير مغربية أن نادي الزمالك حصل على اتفاق مع أشرف بن شرقي المملوكة بطاقته مع نادي الهلال السعودي، تبقى تفاصيل بسيطة من أجل نقل المغربي الى مصر
الاتحاد يم يفاوض فيتشو رسميًا
اللاعب التشيلي
صحيفة تشيلية أشارت إلى أن الاتحاد يدرس التعاقد مع الأرجنتيني ايميليانو فيشيو، نادي يونيون اسبانيولا التشيلي مهتم باللاعب وقدم عرض، والنادي السعودي لم يعرض حتى الآن.
انترناسيونال يكشف عن طلبه لبيع إيدينليسون
أخبرت إدارة انترناسيونال مفوض نادي الهلال السعودي أن إدارة النادي البرازيلي مستعدة للتخلي عن اللاعب إيدينليسون مقابل 15 مليون دولار، عرض الزعيم كان 5 مليون دولار
لاعب الهلال مطلوب في جلطة سراي
المحترف البرازيلي
قالت تقارير أن كارلوس إدواردو لاعب الهلال مطلوب في جلطة سراي خلال ميركاتو الصيف الحالي. اللاعب البرازيلي سجل في الموسم الماضي 13 هدفًا في 35 مباراة وقدم 6 تمريرات حاسمة.
يُذكر أن اللاعب البرازيلي هو أحد أهم اللاعبين في النادي السعودي خلال السنوات الماضية.
تعطل صفقة النصر مع مباي ديابي
قالت تقارير أن مفاوضات النصر مع إدارة جلطة سراي قد تتوقف لرغبة غلطة سراي في تسديد قيمة الصفقة بالكامل بسبب ما حدث لها مع الاتحاد الذي تأخر في إرسال أقساط اللاعب جاري رودريجز.
التعاون يُغالي في طلباته لبيع عبد الفتاح آدم إلى الاتحاد
المهاجم
كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن طلب إدارة نادي التعاون مبلغًا ماليًا كبيراً بالإضافة إلى لاعب اتحادي مقابل انتقال عبدالفتاح آدم والمفاوضات لا زالت جاريه
الاتحاد يُبقي على رودريجيز في حالة واحدة
قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الاتحاد تبحث الإبقاء على اللاعب جاري رودريجيز في حالة عدم إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي بإمكانيات فنية مميزة خلال الميركاتو الصيفي.
الشباب يتعاقد مع جوانكا
لاعب الاتفاق السابقكشف وكيل اللاعبين سيزار ميرلو عن نجاح نادي الشباب، في التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا، نجم الاتفاق، المنتهية إعارته من كولون.
وأشار ميرلو في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن جوانكا، سوف يصل إلى السعودية، خلال الأيام القادمة، لتوقيع العقود رسميًا مع الشباب، بعد موافقة كولون الأرجنتيني.
وأعلن الإعلامي الرياضي، عن أن جوانكا، وسف يوقع على عقود تربطه بالشباب، لمدة 3 سنوات قادمة.
الهلال يوقف المفاوضات مع كاريلو
الدلوي البيروفي
إدارة نادي الهلال أوقفت مفاوضاتها بشكل نهائي مع نادي بنفيكا بخصوص شراء ما تبقى من عقد المحترف البيروفي أندري كاريلو، وذلك بسبب مغالاة النادي البرتغالي الذي طلب مبلغاً وصف بالتعجيزي، وتم تقديره بـ20 مليون يورو.
الأهلي يتفق على ضم يزيد البكر
لاعب الفيصلي
نجحت إدارة النادي الأهلي في التوصل الي إتفاق نهائي للتعاقد مع يزيد البكر لاعب النادي الفيصلي خلال الصيف الجاري.
الاهلي يرغب في ضم يزيد البكر لتدعيم مركز الظهير الأيمن بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.
النصر يرفض التخلي عن جوليانو
رفض نادي النصر عدة عُروض من أندية برازيلية لشراء البرازيلي جوليانو لأهمية في خارطة النصر بالموسم المُقبل.
وكيل ديابي يكشف موقف اللاعب من النصر
الدولي السنغالي
دافيلا وكيل أعمال اللاعب السنغالي مباي دياني لشبكة NTV Spor : خلال الساعات القليلة القادمة سيحسم نادي جلطة سراي موقفه من انتقال اللاعب لنادي النصر في ظل إصرار اللاعب على الرحيل.
إدارة الاتحاد تواصل السعي خلف آدم وكمارا
محاولات إدارة العميد
ينتظر أن تحسم إدارة الاتحاد المفاوضات مع أحد اللاعبين المهاجمين المحليين، حيث تشهد طاولة المفاوضات وفقاً للمصادر وجود عدد من الأسماء مثل الثنائي الهجومي لفريقي التعاون والقادسية عبد الفتاح آدم وهارون كمارا، إضافة إلى عدد من الخيارات لتدعيم صفوف الفريق دفاعياً مثل المدافع القدساوي محمد خبراني.
إدارة الهلال تبحث عن تسويق بعض اللاعبين
قرار جديد من إدارة الزعيم
بدأت إدارة الهلال عبر عدد من الوسطاء تسويق عدد من المحترفين الأجانب اللذين لا تزال عقودهم سارية المفعول؛ وهم علي الحبسي وجوناثان وسوريانو وديجينك بشكل مبدئي، على أن يحدد الجهاز الفني الجديد احتياجاته خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم المقبل في يوليو المقبل.
سمير نصري مطلوب في الدوري السعودي
اللاعب الفرنسي
قالت تقارير صحفية فرنسية أن اللاعب سمير نصري تلقى عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي هذا الصيف.
وأضافت الصحافة الفرنسية أنه بعد انتهاء عقده مع ويست هام الإنجليزي، تلقى لاعب مارسيليا عرضًا كبيرًا من السعودية، وفي حال قبوله ستكون هذه التجربة هي الأولى له خارج أوروبا.
العدالة يتعاقد مع أحمد الناظري
محمد مجرشي ينضم لنادي الفتح
أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب محمد مجرشي مهاجم نادي أحد لمدة موسمين قادمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
تقارير مقربة من النادي أشارت إلى أن التعاقد مع مجرشي يأتي بتوصية خاصة من المدير الفني التونسي فتحي الجبال مدرب الفريق.
طلال عبسي ضمن خيارات الاتحاد
لاعب التعاون
أكدت تقارير دخول اللاعب طلال عبسى نجم فريق التعاون في قائمة اهتمامات الاتحاد بقوة؛ للظفر بخدماته وجلبه إلى ملعب الجوهرة المشعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
فرجاني ساسي ينفي الرحيل للهلال أو النصر
الدولي التونسي
أكد اللاعب التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك المصري، ولاعب منتخب نسور قرطاج، على رغبته في الاستمرار مع نادي الزمالك الفترة المقبلة.
جاء ذلك ردًا على الأنباء التي ترددت حول رغبة ناديي النصر والهلال بضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
الوحدة يتعاقد مع المدرب الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش
أكملت إدارة نادي الوحدة اتفاقها مع الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش؛ ليكون مدربا للفريق في الموسم المقبل، خلفا للأرجنتيني خوان براون.
وكان سفيتانوفيتش قد أشرف العام الماضي على تدريب دينامو زغرب الكرواتي، وحقق معه بطولة الدوري مع تسجيل خسارتين في 36 مباراة، كما أشرف على تدريب دينامو زغرب (ب) في موسم 2017 وحقق معه بطولة الدوري لما دون 24 عاماً.
الاتحاد يفاوض الصربي نيمانيا
لدعم دفاع الفريقكشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد وناديان تركي وصيني يتنافسان على الاستفادة من خدمات الظهير الأيمن الدولي الصربي ولاعب نادي بارتيزان الصربي نيمانيا ميليتش.
الفتح يتعاقد مع محمد ناجي
صفقة جديدةوقعت ادارة نادي الفتح مساء اليوم الاثنين مع لاعب نادي الجيل محمد ناجي والذي يلعب في مركز الدفاع بحضور رئيس الفتح المهندس سعد العفالق ، وجاء توقيع العقد لمدة ثلاث سنوات ليمثل الفريق في الموسم المقبل ، وجاء توقيع العقد بتوصية من مدرب الفريق فتحي الجبال ، فيما عبر اللاعب عن سعادته بتمثيل الفتح في الفترة المقبلة.
النصر يستهدف هداف الدوري التركي بدلاً من نجم الفريق
صفقة في الأفق
أشارت تقارير إلى أن إدارة النصر، قدمت عرضًا جديدًا لفريق جلطة سراي التركي من أجل التعاقد مع مهاجمه السنغالي مباي دياني، مقابل التخلي عن خدمات النيجيري أحمد موسى جناح الفريق الأول إلى غلطة سراي التركي.
الفتح يتعاقد مع صقر عطيف
أعلن نادي الفتح السعودي رسميًا، التعاقد مع صقر عطيف؛ لاعب وسط أحد السعودي، لمدة موسمين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2020-2021.
ولم يقضي لاعب الوسط في نادي أحد، سوى ستة أشهر فقط بعد أن انضم له في يناير الماضي في صفقة انتقال حر.
كاريلو يرحل عن الدوري السعودي
يقترب من الدوري البرازيلي
اقترب اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو نجم خط وسط نادي الهلال من الرحيل عن الفريق بنهاية إعارته هذا الصيف.
وبات اللاعب البيروفي في طريقه للانتقال إلى فريق فلامينجو البرازيلي الذي يرغب في التعاقد معه عقب كوبا أمريكا 2019.
سييرا يُطيح بعشرة لاعبين من قائمة الاتحاد
مجزرة في صفوف العميد
كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الاتحاد عن وجود رغبة لدى الإدارة في الإطاحة بعشرة لاعبين من قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويأتي ضمن الـ10 لاعبين المستبعدين كلاً من؛ محمد ريمان وعمر المزيعل، عمار النجار وراكان النجار ومحمد قاسم وناصر الشمراني وياسين برناوي وذلك بعد طلب سييرا بالاستغناء عنهم.
الخبراني يقترب من الأهلي
لاعب نادي القادسية
كشفت تقارير صحفية عن وجود اتفاق مبدئي مع محمد خبراني وإدارة القادسية، للانتقال إلى الفريق بدايةً من الموسم الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ تنتظر اعتماد إدارة نادي القادسية، للتفاوض على بقية التفاصيل الخاصة بصفقة خبراني، ومن ثم الإعلان الرسمي عنها، وتستهدف التوقيع مع المدافع، بطلب من الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الجديد لفريق “الراقي”، لتدعيم الخط الخلفي.
محمد السهلاوي مطلوب في نادي العدالة
لاعب العالمي
قال رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي أن محمد السهلاوي لاعب كبير، وله تاريخ مميز مع ناديه السابق النصر أو المنتخب السعودي، وأعتقد أنه لا يزال من النجوم الكبار في الملاعب السعودية. وفي الحقيقة، نحن نريده ونتمنى أن يكون معنا ويشكل مع هداف دوري الأولى المدغشقري أندريا ثنائياً مميزاً في خط الهجوم، لكن العائق أننا لا يمكن أن نوفر ما يطلبه، ويجب أن تكون هناك بعض التنازلات من طرف اللاعب
إلتون جوزيه يقرر الرحيل عن القادسية
أعلن إلتون جوزيه لاعب فريق القادسية أنه اتخذ قراراً بترك فريق القادسية بعد انتهاء عقده نهاية الشهر الحالي، ويأتي هذا القرار بعد هبوط الفريق إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
وقال اللاعب البرازيلي أنه اتخذ هذا القرار بعد علمه أن الإدارة كانت تنوي عدم التجديد له منذ 8 أشهر ولم تخبره، كما عبر عن رغبته في البقاء في الدوري السعودي الموسم المقبل.
فريق كبير ينتظر حسم باجندوح موقفه مع الاتحاد
متوسط الميدان ينتظر قرار المدرب سييرا بعد العودة من إجازته السنوية
لم يحسم جمال باجندوح موقفه مع إدارة الاتحاد حتى الآن سواءً بتجديد عقده أو الرحيل، وذلك بالرغم من أن المتبقي في عقده شهر واحد فقط.
وبحسب جريدة عكاظ السعودية، فإن أحد الأندية الكبيرة في المملكة تترقب مصير صاحب الـ26 عاماً دون الإفصاح عن اسمه، وأن هذا الفريق من المرجح أن ينتظر انتهاء عقد اللاعب ومن ثم ضمه في صفقة انتقالٍ حر في سوق انتقالات الصيف الحالي.
وكيل عموري يفجر مفاجأةً مدوية
صرح نادر المرزوقي وكيل أعمال عمر عبد الرحمن عموري إلى أن الهلال لم يتفاوض مع اللاعب الإماراتي حتى الآن، وذلك على عكس الأخبار التي خرجت في الأيام السابقة.
وتحدث وكيل نجم الزعيم عن رغبة موكله قائلاً أن اللاعب يرغب في البقاء في صفوف الموج الأزرق، سعياً منه لإثبات ذاته بعد أن انتهى موسمه الماضي مبكراً لإصابته بالرباط الصليبي.
تيكسيرا يقترب من الشباب
النصر يقترب من الحصول على توقيع دياني
أكدت مصادر تركية أن النصر أصبح قريباً من ضم مباي دياني مهاجم جلطة سراي التركي، وذلك تحسباً لرحيل هداف الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله.
وبحسب المصادر فإن المهاجم السنغالي سيتقاضى مع بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 4 ملايين يورو سنوياً، وذلك في حالة انضمامه في سوق انتقالات الصيف الحالي، لكن الصفقة لم تنته حتى الآن لطلب النادي التركي 16 مليون يورو فيما قدمت إدارة فرسان نجد عرضاً يقدر بـ13 مليون يورو فقط.4
لوران بلان ضمن خيارات الهلال
أشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الهلال رفع سقف مطالبه من ناحية المدرب، وأن الإدارة تبحث الآن عن مدرب عالمي من طراز رفيع، وبحسب الأخبار فإن المدرب الفرنسي لوران بلان دخل ضمن حسابات إدارة الزعيم.
المدرب الفرنسي هو واحد من كبار لاعبي كرة القدم في حقبة التسعينات، وهو أحد أعضاء الجيل الذهبي لفرنسا الذي فاز بكأس العالم 1998، وسبق له اللعب لبرشلونة ومارسيليا والإنتر ومانشستر يونايتد، أما على الصعيد التدريبي فكانت له 3 مغامرات، الأولى مع بوردو والثانية مع منتخب الديوك أما الثالثة فكانت مع باريس سان جيرمان.
عبدالفتاح آدم على أعتاب الاتحاد
لاعب التعاونأكدت تقارير صحفية أن عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون اقترب من الانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد توصل اللاعب لاتفاق مبدئي مع ناديه للانتقال للعميد.
وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإنه من المنتظر أن تُحسم الصفقة لصالح الاتحاد في غضون الأيام القليلة القادمة.
الشباب يرفض التخلي عن تركي العمار
حارس البرتغال يرفض الأهلي
حارس مرمى سبورتنج لشبونة
قرر الحارس انطونيو ألبرتو باستوس الشهير بـ "بيتو"، الاستمرار في الدوريات الأوروبية حتى يكون تحت أنظار مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس.
تقارير أشارت إلى أن ألبرتو رفض خلال الأيام الماضية عرضًا للانضمام إلى النادي الأهلي بقيمة 2 مليوني يورو سنويا.
الاتحاد يستهدف دعم دفاعه بلاعب صربي
لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“
يسعى نادي الاتحاد لضم الظهير الأيمن الدولي لمنتخب صربيا، لاعب نادي بارتيزان ”نيمانيا ميليتش“ ، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، بناء على طلب المدرب التشيلي لويس سييرا الذي يعرف اللاعب جيدًا.
ووفقا لتقارير صربية فإن إدارة بارتيزان لا تمانع في بيع اللاعب نظير مبلغ مادي مناسب لهم بحسب ما وصفت التقارير.
العويشير يقترب من العودة إلى النصر
حارس العالمي السابق
طالب مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا إدارة ناديه بإعادة التعاقد مع الحارس عبدالله العويشير الذي تم إجراء مخالصة نهائية معه بعد فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
ووقع العويشير مع إدارة أحد حتى نهاية الموسم، ومن المعروف أن الإدارة النصراوية اشترطت في المخالصة أحقيتها بإعادة تسجيل اللاعب بعقد جديد يبلغ فيه خلال شهر يونيو الحالي.
الأهلي يُجدد عقد حسين عبدالغني
قالت تقارير صحفية مقربة من إدارة النادي الأهلي وجود رغبة لتجديد عقد حسين عبد الغني قائد الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، بعد أن انتهى عقده الشهر الجاري.
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدرب الجديد للفريق، على التجديد مع عبد الغني بعد الاطلاع على الأمور الفنية المتعلقة باللاعب خلال المباريات والتدريبات التي شارك فيها الموسم الماضي رافضاً فكرة اعتزاله اللعب.
جيسوس يخطف كاريلو من الهلال
مدرب الزعيم السابق يقترب من ضم كاريلوكشفت وسائل الإعلام البيروفية أن نادي فلامنغو الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس، مهتم بالتعاقد مع البيروفي أندري كاريلو الذي لعب للهلال في الموسم المنصرم معاراً من قبل نادي بنفيكا البرتغالي، وأن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة وسط رغبة متبادلة بين اللاعب وجيسوس، ما سيصعب مهمة الهلال في إعادة اللاعب لصفوفه مرة أخرى.
الهلال يُفاضل بين لاودروب وجينيسيو
الزعيم يبحث عن مدير فني
قالت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال وجود مفاضلة بين الدنماركي مايكل لاودروب والفرنسي برونو جينيسيو على قيادة الفريق خلال الموسم المُقبل.
وسيتقرر بناء على سير المفاوضات في كلا الجانبين إلى أين ستتجه البوصلة الزرقاء.
إدارة فهد بن نافل رئيس الهلال تعمل بكل قوة حاليًا على إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق.