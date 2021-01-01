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أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يستغني عن محترفيه والاتحاد يجدد لكاريلي

تعرف على آخر أخبار الأندية السعودية في الانتقالات الصيفية 2020، وكيف يستعد الهلال والنصر والشباب والاتحاد والأهلي للموسم الجديد من الدوري السعودي

محدث
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SPL 2020/2021
Goal AR

اتجاه هلالي بالاستغناء عن نجميه المحترفين

2021-06-01T17:24:46Z

وفقًا لما أوردته صحيفة الجزيرة السعودية، فإن إدارة الهلال قررت ترك ملف اللاعبين الأجانب للمدير الفني الجديد ليوناردو جارديم.

وبحسب الصحيفة، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى رحيل النجمين سيباستيان جيوفينكو وأندريه كارييو، وذلك بالتراضي بين جميع الأطراف.

محترف الاتحاد يهدد بفسخ العقد!

2021-06-01T17:20:48Z

أشارت مصادر سعودية إلى أن الحارس مارسيلو جروهي قدم إنذارًا رسميًا للاتحاد بفسخ تعاقده.

وكان البرازيلي قد طالب الإدارة في وقتٍ سابق بالحصول على رواتبه المتأخرة، والتي تصل إلى 3 أشهر.

الإعارة أم الاستغناء .. النصر يبحث مستقبل محترفه

2021-06-01T17:14:43Z

أشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة النصر وضعت خيارين لمستقبل الكوري الجنوبي كيم جين سو.

المدافع الكوري كان قد تعرض لإصابة طويلة في ديسمبر الماضي أبعدته عن الملاعب لمدة 6 أشهر، وهو ما اضطر إدارة العالمي لإعارته بعد اكتمال شفائه.

وبحسب الإعلامي خالد الرشيد، فإن إدارة النصر ترغب في إعارة كيم جين سو من جديد، وفي حال عدم وصول عروض سيكون القرار هو الاستغناء عنه

تركي آل الشيخ يعلق على تجديد الاتحاد لكاريلي!

2021-06-01T17:08:30Z

ماذا قال رئيس هيئة الترفيه؟

علق تركي آل الشيخ على تغريدة نادي الاتحاد التي أعلن فيها عن التجديد مع فابيو كاريلي، وعبر باختصار عن ترحيبه في القرار.

ورد آل الشيخ على التغريدة بكلمتين هما: "تصرف حكيم".

رسميًا .. كاريلي اتحادي حتى 2022

2021-06-01T17:05:32Z

العميد يجدد الثقة في مدربه

أعلن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، رسميًا اليوم الثلاثاء، تجديد عقد البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للفريق، لمدة موسم آخر، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2022.

وكان من المفترض أن عقد المدرب البرازيلي الحالي ينتهي في يونيو الجاري، لكن رغبة كلا الطرفين في اللقاء ساهمت في تجديد عقده، بعد الحصول على موافقة وزارة الرياضة، التي أجلت التوقيع حتى نهاية الموسم.

الأهلي يخطط لصفقة مدوية من الرائد

2021-06-01T17:04:08Z

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الإثنين، عن تطورات ملف المدير الفني للأهلي خلال الموسم المقبل بعد التأكد من رحيل الروماني لورينت ريجيكامب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الأهلي وضع أكثر من خيار في ملف المدير الفني الأجنبي، وجاء على رأسهم الألباني بيسينك هاسي المدير الفني للرائد.

وأكدت الصحيفة أن هناك مفاوضات بين الطرفين، والأهلي اقترب بالفعل من التعاقد مع المدرب الألباني خلال الأيام المقبلة لقيادة الراقي بداية من الموسم المقبل.

التفاصيل من هنا...

الشباب يعلن رحيل نجميه

2021-06-01T17:01:10Z

قدم نادي الشباب الشكر لنجميه محمد سالم وعبد الملك الخيبري على الفترة التي قضاها مع الفريق، وذلك في اعقاب رحيلهما مع نهاية الموسم في الدوري السعودي.

الليث الأبيض شكر أيضًا المدرب كارلوس هيرنانديز على دوره في الوصول بالفريق لوصافة ترتيب الدوري السعودي، كما أعلن عن تولي شاموسكا بدلاً منه.

رسميًا .. مهند عسيري وحسين شيعان شبابيين

2021-06-01T16:57:50Z

الليث الأبيض يبدأ سوق الانتقالات مبكرًا

كشف الشباب عن التعاقد مع مهند عسيري وعودته للفريق مرة أخرى قادمًا من الأهلي لمدة موسم واحد فقط بداية من الموسم المقبل.

ووقعت إدارة الشباب مع حسين شيعان أيضًا لمدة موسمين حارس مرمى التعاون.

ويسعى الليوث لتدعيم الفريق من أجل المنافسة على اللقب بقوة في الموسم المقبل، بعد فقدانه بصعوبة كبيرة خلال الموسم المنصرم لصالح الهلال.

النصر يعلن رحيل 5 من نجومه

2021-06-01T16:54:12Z

كشف نادي النصر عن الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء عقودهم مع العالمي وهم 5 لاعبين بينهم ثنائي أجنبي.

وأعلن النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن رحيل 5 لاعبين من بينهم الثنائي، الأسترالي براد جونز والبرازيلي مايكون بيريرا.

وكشف العالمي أيضًا عن رحيل الثلاثي يحيى الشهري ورائد الغامدي وعبدالعزيز الدوسري، بعد انتهاء عقودهم مع الفريق وعدم تمديدها.

رسميًا .. الشباب يعلن التعاقد مع شاموسكا

2021-06-01T16:51:37Z

البرازيلي يبدأ مهمته في الموسم الجديد

أعلن نادي الشباب عن المدير الفني الجديد للفريق، والتي ستبدأ مهمته انطلاقًا من الموسم المقبل، بعد إنهاء الموسم المنصرم تحت قيادة كارلوس هيرنانديز.

وعبر الحساب الرسمي للشباب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال البيان: "وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة الأستاذ خالد البلطان عقدًا مع المدير الفني البرازيلي السيد (بريكليس شاموسكا) وذلك لمدة موسمين".

وأضاف: "بدورها تمنت إدارة النادي التوفيق لشاموسكا في مهمته الفنية المقبلة مع شيخ الأندية".

جيوفينكو يحسم الجدل حول مستقبله مع الهلال

2021-06-01T16:45:21Z

فجر سيباستيان جيوفينكو مفاجأة كبرى تخص مستقبله مع فريقه الهلال السعودي، وذلك خلال تصريحاته عقب التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

كانت جميع المصادر الصحفية قد أجمعت على رحيل جيوفينكو بنهاية الموسم، خاصة بعد استبعاده من قائمة الهلال لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

لكن على عكس المتوقع، أكد اللاعب أنه مستمر مع الهلال في تصريحاته بعد التتويج، وقال: "مازال عقدي مستمر مع الهلال، لم يتحدث معي أحد حول الرحيل، لذا أنا باقٍ مع الفريق في الموسم القادم".

Sebastian Giovinco - hilal - nassr 17-12-2020
epa

حجازي يحدد مستقبله مع الاتحاد

2021-06-01T16:41:14Z

المدافع المصري حسم الأمر

أبدى أحمد حجازي مدافع الاتحاد رضاه عن موسمه الأول مع فريقه، والذي لعبه معارًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، مشيرًا إلى سعادته بعودة الجماهير إلى الملاعب السعودية.

الاتحاد كان قد أعلن عبر لسان مسؤوليه أنه أتم شراء حجازي بالفعل من وست بروميتش، لكن دون الإعلان رسميًا عن ذلك أو تفاصيل العقد الجديد، وقد قيل أن الصفقة كلفت النادي ما بين 2.5 إلى 4 ملايين يورو.

صاحب الـ30 عامًا تحدث عقب الفوز على الاتحاد في ختام الدوري السعودي مبديًا سعادته بالانتصار، وحول مستقبله قال :"قدمت موسمًا أول جيد جدًا مع الاتحاد واستطعنا تحديد بعض أهداف الفريق، نريد البناء على نجاحنا في الموسم الحالي خلال العام القادم، أنا مستمر مع الاتحاد بإذن الله"

Ahmed Hegazi Al Ittihad KSA
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