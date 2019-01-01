2019-01-12T03:49:18Z
يدخُل منتخب أسود الرافدين المباراة ساعياً لتحقيق الفوز الثاني له فى البطولة بعد على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأفتتاحية لكأس آسيا، بينما يدخل المنتخب اليمنى بعد خسارته أمام إيران بخماسية نظيفة، ويسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة
2019-01-12T03:48:51Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب اليمن مع منتخب العراق، على ملعب “الشارقة” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.