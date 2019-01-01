أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب اليمن مع منتخب العراق، على ملعب “الشارقة” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.