ياربااااااااااااااااه،،،، هجمة خطيرة للمنتخب السعودي
1’الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
1' بــداية الـمـبـاراة! 💚💚#السعودية_اليمن#معاك_يالأخضر 🇸🇦 pic.twitter.com/iQ2fyk4c0W— المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 10, 2019
التشكيل الرسمي لمنتخب اليمن
يبدأ المدرب سامي حسن الناش بطريقة (4/2/3/1) وتضم كل من
سالم سعيد / مدير الرداعي / علاء الدين مهدي / مفيد جمال سرحان / عماد منصور / محسن محمد / عبدالواسع المطري / أحمد عبدالحكيم السروري / أحمد صادق الخمري / ناصر آل ضاحي
البدلاء / محمد مهيوب / مناف سعيد / محمد عياش / محمد سالم / أحمد ماهر / علي عبدالله حفيظ / أحمد سعيد سالم عبد الرب / محمد بقشان / محمد با رويس / محمد فؤاد عمر / سالم جمال الهارش / عبدالعزيز الجميعي
التشكيل الرسمي لمنتخب السعودية
يبدأ المدرب هيرفي رينار بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / عمر هوساوي / علي آل بليهي / حمدن الشمراني / سلمان الفرج / عبدالله الخيبري / خالد السميري / سالم الدوسري / هتان باهبري / عبدالله الحمدان
— جاء وقت التعرف على قائمتنا الأساسية لمباراة اليوم⬇️#معاك_يالأخضر 🇸🇦🇸🇦#السعودية_اليمن pic.twitter.com/ZOqqbiqEzz— المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 10, 2019
البدلاء / محمد العويس / فواز القرني / زياد الصحفي / محمد السهلي / سعود عبدالحميد / محمد الكويكبي / عبدالعزيز البيشي / عبدالرحمن الدوسري / عبدالفتاح عسيري / سلطان الغنام / هارون كمارا
على الجانب الآخر فقد تعادل منتخب اليمن في جولته الأولى أمام منتخب سنغافورة كما ذكرنا أعلاه بنتيجة (2-2)، ولذا فلا بديل من تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة الصراع على التأهل للمونديال القادم.
لم يخوض منتخب السعودية أي مباراة في الجولة السابقة حيث يتم منح أحد المنتخبات راحة في كل جولة نظراً لأن المجموعة بها خمسة منتخبات تتنافس فيما بينهم، لذا فهذه الجولة تُعد نقطة إنطلاق المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ولذا فمن المؤكد أن يدخل الخُضر بكل قوته للوصول للصدارة المُبكرة للمجموعة.
ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الرابعة رفقة كلً من المنتخب اليمني وصيف المجموعة برصيد نقطة، ومنتخب فلسطين المتصدر للمجموعة برصيد ثلاث نقاط، ومنتخب سنغافورة الذي يملك نقطة من تعادله مع منتخب اليمن في الجولة السابقة، بينما يتذيل المجموعة منتخب أوزباكستان دون رصيد بعد هزيمتة من المنتخب الفلسطيني في الجولة السابقة.
استأنف الأخضر تدريباته فى المعسكر المقام في الدمام استعدادًا للدخول في منافسات التأهل للمونديال القادم، والتي كانت أولى إستعداداتهم هي المباراة الودية التي خاضها الخُضر ضد منتخب مالي يوم الخميس الماضي والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).