ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الرابعة رفقة كلً من المنتخب اليمني وصيف المجموعة برصيد نقطة، ومنتخب فلسطين المتصدر للمجموعة برصيد ثلاث نقاط، ومنتخب سنغافورة الذي يملك نقطة من تعادله مع منتخب اليمن في الجولة السابقة، بينما يتذيل المجموعة منتخب أوزباكستان دون رصيد بعد هزيمتة من المنتخب الفلسطيني في الجولة السابقة.