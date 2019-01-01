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اليمن × السعودية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة السعودية ضد اليمن في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي ستقام على ملعب البحرين

محدث
التعليقات()

2019-09-10T16:08:16Z

6’ إنطلاقة من هتان باهبري من منتصف الميدان وثم يمررها إلى عبدالله الحمدان على حدود المنطقة ليهأ الكرة امام باهبري الذي سدد كرة قوية مرت اعلى المرمي بقليل

2019-09-10T16:06:48Z

5’ تمريرة طولية من حمدان الشمراني على الجهة اليسري فى إتجاه سالك الدوسري لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

ياربااااااااااااااااه،،،، هجمة خطيرة للمنتخب السعودي

2019-09-10T16:05:00Z

4’ استخلاص رائع للكرة من سالم الدوسري من امام مدافعي المنتخب اليمني وينطلق لها لداخل المنطقة ويسددها فى المرمي لكن تصدي لها الحارس بنجاح 

2019-09-10T16:03:23Z

2’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان من جانب لاعبي المنتخب السعودي 

التشكيل الرسمي لمنتخب اليمن

2019-09-10T15:28:44Z

يبدأ المدرب سامي حسن الناش بطريقة (4/2/3/1) وتضم كل من

سالم سعيد / مدير الرداعي / علاء الدين مهدي / مفيد جمال سرحان / عماد منصور / محسن محمد / عبدالواسع المطري / أحمد عبدالحكيم السروري / أحمد صادق الخمري / ناصر آل ضاحي 

البدلاء / محمد مهيوب / مناف سعيد / محمد عياش / محمد سالم / أحمد ماهر / علي عبدالله حفيظ / أحمد سعيد سالم عبد الرب / محمد بقشان / محمد با رويس / محمد فؤاد عمر / سالم جمال الهارش / عبدالعزيز الجميعي 

التشكيل الرسمي لمنتخب السعودية

2019-09-10T15:22:40Z

يبدأ المدرب هيرفي رينار بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من

عبدالله المعيوف / ياسر الشهراني / عمر هوساوي / علي آل بليهي / حمدن الشمراني / سلمان الفرج / عبدالله الخيبري / خالد السميري / سالم الدوسري / هتان باهبري / عبدالله الحمدان 

البدلاء / محمد العويس / فواز القرني / زياد الصحفي / محمد السهلي / سعود عبدالحميد / محمد الكويكبي / عبدالعزيز البيشي / عبدالرحمن الدوسري / عبدالفتاح عسيري / سلطان الغنام / هارون كمارا

2019-09-10T15:21:56Z

على الجانب الآخر فقد تعادل منتخب اليمن في جولته الأولى أمام منتخب سنغافورة كما ذكرنا أعلاه بنتيجة (2-2)، ولذا فلا بديل من تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة الصراع على التأهل للمونديال القادم.

2019-09-10T15:21:48Z

لم يخوض منتخب السعودية أي مباراة في الجولة السابقة حيث يتم منح أحد المنتخبات راحة في كل جولة نظراً لأن المجموعة بها خمسة منتخبات تتنافس فيما بينهم، لذا فهذه الجولة تُعد نقطة إنطلاق المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ولذا فمن المؤكد أن يدخل الخُضر بكل قوته للوصول للصدارة المُبكرة للمجموعة.

2019-09-10T15:21:42Z

ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الرابعة رفقة كلً من المنتخب اليمني وصيف المجموعة برصيد نقطة، ومنتخب فلسطين المتصدر للمجموعة برصيد ثلاث نقاط، ومنتخب سنغافورة الذي يملك نقطة من تعادله مع منتخب اليمن في الجولة السابقة، بينما يتذيل المجموعة منتخب أوزباكستان دون رصيد بعد هزيمتة من المنتخب الفلسطيني في الجولة السابقة.

2019-09-10T15:21:30Z

استأنف الأخضر تدريباته فى المعسكر المقام في الدمام استعدادًا للدخول في منافسات التأهل للمونديال القادم، والتي كانت أولى إستعداداتهم هي المباراة الودية التي خاضها الخُضر ضد منتخب مالي يوم الخميس الماضي والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

2019-09-10T15:21:15Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد البحرين الوطني أبوابه لاستضافة مباراة السعودية واليمن، وذلك ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.