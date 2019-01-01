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اليابان × قطر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة اليابان وقطر، في المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2019

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2019-02-01T14:19:41Z

19’ محاولة المرور من ريستيو دوان لاعب المنتخب الياباني والتوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها بوعلام خوخي بنجاح 

2019-02-01T14:18:57Z

18’ تمريرة ساقطة من اكرم عفيف فى إتجاه المنطلق لداخل المنطقة المعز علي لكن استخلصها الدفاع الياباني بنجاح 

2019-02-01T14:17:39Z

17’ محاولات من لاعبي المنخب الياباني للبحث عن هدف التعادل والعودة سريعاً للمباراة 

2019-02-01T14:16:03Z

15’ ربع ساعة أولي من نهائي كأس آسيا حيث نجح المنتخب القطري بإدراك الهدف الهدف الاول عن طريق المعز على

2019-02-01T14:15:12Z

14’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى أكرم عفيف الذي حاول أرسلها عرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

اووووووووووووووووه،،، هجمة خطيرة للمنتخب القطري

2019-02-01T14:14:17Z

13’ مرتدة سريعة وتمريرة تصل إلى يمين المنطقة إلى المعز علي الذي حاول تسديد الكرة لكن تدخل الدفاع فى اللحظات الاخيرة وابعدها إلى ركنية 

المعز على يتقدم لمنتخب قطر بهدف عالمي

2019-02-01T14:12:52Z

المعز علي

12’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق أكرم عفيف لداخل المنطقة تلقاها المعز على واستلم الكرة وسدها تسديدة مقصية رائعة على يسار الحارس شوشي جوندا لتسكن الشباك بنجاح 

2019-02-01T14:11:57Z

11’ جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،،،، الهدف الأول للمنخب القطري عن طريق المعز على 

2019-02-01T14:10:11Z

10’ تنفيذ الخطأ بتمريرة طولية لداخل المنطقة عن طريق أكرم عفيف لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-01T14:09:10Z

9’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من هيروكي ساكاي مدافع منتخب اليابان على أكرم عفيف 

2019-02-01T14:08:03Z

8’ إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق ريستيو دوان لكن تدخل معه طارق سلمان لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي للعنابي 

2019-02-01T14:06:45Z

7’ خطأ للمنخب الياباني من الجهة اليمنى تنفذ بعرضية لداخل المنطقة من جاكاو شيباساكي لكن ابعدها الدفاع مع تدخل قوي من تومياسو مدافع منتخب اليابان ليحتسب الحكم خطا لصالح دفاعات منتخب العنابي 

2019-02-01T14:05:28Z

5’ تنفذ الركنية بعرضية من هاراجوتشي بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع القطري بنجاح من منطقة الخطورة 

2019-02-01T14:04:44Z

4’ تمريرة فى إتجاه جينكي هاراجوتشي على الجهة اليمنى لكن ابعدها بسام الراوي إلى ركنية أولي للمنتخب الياباني 

2019-02-01T14:03:41Z

3’ تسديدة  من خارج المنطقة لمنتخب اليابان عن طريق يويا أوساكو لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي الحارس سعد الدوسري 

2019-02-01T14:01:41Z

2’ بداية هجومية للمنتخب الياباني مع تحفظ دفاعي من منتخب العنابي فى بداية الشوط الاول 

2019-02-01T13:58:37Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية ملعب المباراة،، ولحظات ويبدأ اللقاء

التشكيل الرسمي لمنتخب قطر

2019-02-01T13:31:12Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

سعد الدوسري / بيدرو ميجيل / بوعلام خوخي / طارق سلمان / عبدالكريم حسن / عاصم ماديبو / أحمد فتحي منسي / بسام هشام / حسن الهيدوس / اكرم عفيف / المعز على زين العابدين 

البدلاء / محمد البكري / يوسف حسن / عبدالعزيز حاتم / أحمد معين دوزانديه / أحمد علاء الدين / عبدالرحمن فهمي مصطفي / على حسن عفيف / كريم بوضيف / تميم المهيزع / عبدالكريم سالم العلي / سالم الهاجري / حامد إسماعيل 

التشكيل الرسمي لمنتخب اليابان

2019-02-01T13:26:01Z

يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن

شوشي جوندا / هيروكي ساكاي / تاكيهيرو تومياسو / مايا يوشيدا / يوتو ناجتومو / جينكي هاراجوتشي / جاكو شيباساكي / تسوكاسا شيوتاني / ريستيو دوان / يويا أوساكو / تاكومي مينامينو / 

البدلاء / ماساكي هيجاشيجوتشي / دانيال شميت / توماكي ماكينو / توشيهيرو أوياما / سي مورويا / تاكاشي إنوي / واتارو إندو / جينتا ميورا / جونيا إتو / يوشينوري موتو / شوياياكي / كويا كيتاجاوا 

طالع تشكيل المنتخبين لنهائي كأس أسيا 2019

2019-02-01T13:22:58Z

يدخل المنتخب القطري النهائي ولم تستقبل شباكهم أي هدف

2019-02-01T13:21:31Z

وسجل العنابي 16 هدفاً

2019-01-31T21:44:16Z

تأهل المنتخب الياباني المتوج بكأس أمم آسيا 4 مرات عبر تاريخه بعد انتصارو على إيران في نصف النهائي بثلاثية دون رد في حين استطاعت قطر أن تهزم الإمارات برباعية نظيفة ليخوض أول نهائي في تاريخه ببطولة كأس أمم آسيا 2019

2019-01-31T21:44:03Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب قطر مع منتخب اليابان، على ملعب “مدينة زايد الرياضي” في نهائي كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.
 