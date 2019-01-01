أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووول...حيث لقاء يجمع بين اليابان والسعودية في دور الـ16 من كأس آسيا والتي ستقام على ملعب الشارقة، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.