بطاقة صفراء
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للوصل بهدف دون رد
⏱️30| الوصل 1-0 الأهلي.#الوصل_الأهلي pic.twitter.com/sCmq0iIGJq— Al Wasl SC (@AlWaslSC) February 16, 2019
عبد الله جاسم يفتتح التسجيل للوصل
مبكرًا
3’الهدف جاء بعد ركنية من الجانب الأيمن نفذها علي سالمين مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها عبد الله جاسم وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس محمد العويس
جوووووووووووووووووووووووووووول.. عبدالله جاسم يحرز الهدف الأول في المباراة لمصلحة الوصل. #الوصل_الأهلي pic.twitter.com/lucpXskayn— Al Wasl SC (@AlWaslSC) February 16, 2019
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم المصري محمود البنا
#الأهلي_الوصل— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 16, 2019
بداية المباراة : pic.twitter.com/bR0FPkkxh8
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب خورخي فوساتي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
محمد العويس / باولو دياز / عبد الباسط علي هندي / محمد عبد الشافي / نوح الموسى / حسين المقهوي / سلمان المؤشر / نيكولا ستانسيو / دجانيني تافاريس / عمر السومة
#الأهلي_الوصل— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) February 16, 2019
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/oUxOr62E5x
إليكم تشكيل الوصل لمباراة اليوم
يبدأ المدرب لورينت ريجيكامب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
هذه هي تشكيلتنا لمواجهة اليوم أمام الأهلي ⚽️#الوصل_الأهلي pic.twitter.com/NDLDro2ZD4— Al Wasl SC (@AlWaslSC) February 16, 2019
يعيش فريق الوصل أيامًا لا يُحسد عليها حتى الآن في دوري الخليج العربي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة متساويًا بنفس النقاط مع فريق الظفرة صاحب المركز العاشر، وكانت آخر مباريات الفريق في الدوري أمام بني ياس وانتهت بخسارة الفهود بهدفين مقابل هدف، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة، حقق الفوز في أربع مباريات وتعادل في إثنين وخسر في 9 مواجهات.
خسر الراقي مباراته الأخيرة أمام فريق النصر بهدفين مقابل هدف فريد، في إطار منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه الخسارة ظل الفريق في المركز الثالث موقتًا برصيد 36، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الرابع الذي تبقى له مباراة أمام الوحدة في نفس الجولة، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.