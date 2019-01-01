20’حسين المقهوي أرسل كرة عرضية من الجابن الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات الوصل إلى خارج المنطقة، وسط مطالبات من لاعبي الأهلي بركلة جزاء، لكن حكم المباراة أشار بإستمرار اللعب