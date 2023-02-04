30' هدوء نسق اللعب في الدقائق الأخيرة
مباشرالوداد والهلال: مباشر لحظة بلحظة
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
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19' هدف ملغي للوداد بسبب وجود حالة تسلل
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11' بطاقة صفراء لكلا من جعدي وآل بليهي بسبب مناوشة بين اللاعبين
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9' عرررضية من ميشايل ولكن دفاع الوداد يشتت الكرة
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5' ركلة حرة مباشرة للوداد، تسدد بشكل ررائع، المعيوف يتصدى لها، ترتد إلى جبران وتسديدة قووية ولكنها فوق العارضة
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4' ضغط قوي من الوداد في بداية اللقاء
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انطلاق المباراة
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تشكيل الوداد ضد الهلال
اختار مهدي النفطي الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 4-3-3
أحمد رضا التاجناوتي
أيوب العلمود - أمين فرحان - أرسين زولا- يحيى عطية الله
رضى جعدي - يحيى جبران - جلال الداودي
سيف الدين بوهرة - ديديه لامكل زي - أيمن حسوني
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تشكيل الهلال ضد الوداد
قرر المدرب رامون دياز لاعتماد على التشكيل التالي
التشكيل: 4-3-3
عبدلله المعيوف
ناصر الدوسري - علي آل بليهي - جانح هيون سو - سعود عبد الحميد
محمد كنو - جوستافو كويلار - ميشيل ديلجادو
سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا
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أهلًا بكلم في البث الكتابي المباشر للمواجهة العربية العالمية التي ستجمع بين الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي، في إطار مباريات الجولة الثانية من مونديال الأندية والذي يُقام في المغرب، وسيُلعب اللقاءعلى ستاد عبدلله مولاي.
يسعى الوداد البيضاوي الذي يشارك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، أن يستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق مشاركة أفضل من تلك الأولى التي كان قد أنهاها في المركز السادس.
في المقابل، يطمح الهلال السعودي في استغلال خبراته من أجل الانتصار والتأهل إلى نصف النهائي، خاصًة أن الفريق كان قد حقق المركز الرابع في نسختي 2019 و2021.
الفائز من الوداد والهلال سيتقابل مع فلامينجو البرازيلي بطل كوبا لبيرتادوريس في نصف نهائي البطولة.