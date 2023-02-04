أهلًا بكلم في البث الكتابي المباشر للمواجهة العربية العالمية التي ستجمع بين الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي، في إطار مباريات الجولة الثانية من مونديال الأندية والذي يُقام في المغرب، وسيُلعب اللقاءعلى ستاد عبدلله مولاي.

يسعى الوداد البيضاوي الذي يشارك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، أن يستغل عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق مشاركة أفضل من تلك الأولى التي كان قد أنهاها في المركز السادس.

في المقابل، يطمح الهلال السعودي في استغلال خبراته من أجل الانتصار والتأهل إلى نصف النهائي، خاصًة أن الفريق كان قد حقق المركز الرابع في نسختي 2019 و2021.

الفائز من الوداد والهلال سيتقابل مع فلامينجو البرازيلي بطل كوبا لبيرتادوريس في نصف نهائي البطولة.