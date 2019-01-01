الوداد الرياضي × الترجي الرياضي | مباشر لحظة بلحظة

تأهل نادي الدم والذهب إلى نهائي دري الأبطال بعد التعادل سلبيًا بدون أهداف أمام مازيمبي الكونغولي بملعب الأخير في إياب نصف النهائي، بعدما فاز أبناء باب سويقة في رادس ذهابا بهدف نظيفًا، وتُعتبر هذه النتيجة كافية لتأهل الترجي الرياضي، وكان الفريق قد تأهل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الرياضي القسنطيني، بعدما تغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (6-3)، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 49 نقطة وبفارق تسع نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 20 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.