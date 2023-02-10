مباشرالاتحاد والعدالة: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والعدالة في دوري روشن السعودي 2022-23
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أوووووووووووووه القائم يمنع الاتحاد من الهدف الثالث
43' تسديدة مقوسة ررائعة من هنريكي ولكن الكرة ترتطم بالقائم
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الثاني للاتحاد
37' عبد الرزاق حمدلله يضاعف النتيجة للاتحاد، بتسديدة رررائعة من على حدود منطقة الجزاء، على يسار مياتوفيتش
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34' عررضية من كورونادو ولكن حارس العدالة يمسك بالكرة
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25' خطأ للاتحاد، بعد عرقلة البيشي
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20' تعطل اللعب لعلاج إيدسون لاعب العدالة بعد التحام قوي مع رومارينهو
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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أول أسطوري وخيالي للاتحاد
17' رومارينهو يسجل الأول بطريقة ولا أجمل! عررضية من الجهة اليمنى، يستلمها البراظيلي مقصية على الطائر في المرمى
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15' عررضية ومحاولة للعب كرة رأسية من أحمد حجازي ولكن الكرة تخرج ركلة مرمى للعدالة
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15' ركنية للاتحاد.. كورونادو يلعب الكرة ولكن الدفاع يشتتها بسهولة
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10' ضغط قوي من الاتحاد الذي يبحث عن الهدف الأول في المباراة
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انطلاق المباراة
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تشكيل العدالة ضد الاتحاد
اختار مارتن شيفيلا الفريق الآتي لخوض القمة
التشكيل: 3-4-3
ميلان مياتوفيتش
علي السالم - فهد محمد الحربي - بوريس غودال
محمد العوفي - إيدسون فيليبي دا كروز - عبد الرحمن الحريب - عبد العزيز الجمعان
دافيد تيجانيتش - ماركوس أنتونسون - رينالدو لينيس
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تشكيل الاتحاد ضد العدالة
قرر المدرب نونو سانتو الاعتماد على التشكيل التالي في المباراة
التشكيل: 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
أحمد با مسعود - أحمد حجازي - عمر هوساوي - مد الله العليان
طارق حامد - برونو هنريكي
إيجور كورونادو - رومارينهو - عبد العزيز البيشي
عبد الرزاق حمدلله
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223، والتي تجمع بين العدالة والاتحاد، والتي ستُقام على ملعب الملك عبدلله الدولي.
يسعى الاتحاد بطل كأس السوبر السعودي لعام 2023 لمواصلة النتائج الإيجابية، تحقيق الفوز من أجل التساوي مع المتصدر النصر في نفس عدد النقاط وهو 37 نقطة، خاصًة وأن المباراة ستُقام على أرضه ووسط جمهوره.
أما العدالة فلا مفر أمامه من تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في جدول الترتيب، خاصًة وأنه يحتل المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويبتعد بفارق 6 نقاط كاملة عن المركز الرابع عشر الذي يبعده عن مناطق الهبوط.