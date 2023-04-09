أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الاتحاد والوحدة في إطار مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي والمقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

في خضم منافسة قوية على لقب الدوري السعودي، يطمح الاتحاد في مواصلة الظهور بأداء جيد والمنافسة على دوري روشن وإثبات أحقيته باللقب هذا الموسم حين يحل ضيفًا على الوحدة.

الاتحاد مستمر في صدارة جدول الترتيب بعد الفوز على ضمك، لكنّه يمتلك مطاردًا شرسًا يتمثل في النصر الذي فاز بدوره على العدالة.