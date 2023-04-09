32" تسديدة قوية من يحيى ناجي من داخل يمين المنطقة مرت بجوار القائم الايسر للحارس جروهي
مباشرالوحدة والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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جووووووووووووووووووووووول،، الثاني للاتحاد، برونو هنريكي
30" برونو هنريكي يسجل الهدف الثاني للاتحاد بتسديدة قوية من داخل المنطقة لتسكن الكرة شباك الحارس منير المحمدي
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27" أوووووووووووووه،،، تسديدة صاروخية من كورنادو من على حدود المنطقة مرت أعلى المرمى بقليل
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جوووووووووول،، الاتحاد يتقدم من علامة الجزاء
20" عبدالرزاق حمدالله يفتتح التسجيل من علامة الجزاء بعد تسديدها على يمين الحارس منير المحمدي
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أووووووووه، ركلة جزاء للاتحاد
18" الحكم يحتسب ركلة جزاء للاتحاد بعد تدخل قوي من أوسكار دوارتي على قدم عبدالرزاق حمدالله
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أووووووووه، تهديد أول للاتحاد والحارس يتألق
17" توغل رائع من رومارينهو من على حدود المنطقة ثم سدد كرة قوية ابعدها الحارس منير المحمدي ببراعة
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15" ربع ساعة مرت من الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم حتى الآن
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12" مدالله العليان يرسل عرضية من الجهة اليمنى تصل سهلة للحارس منير المحمدي
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10" خطأ لصالح الاتحاد فى وسط الميدان بعد تدخل قوي على حمدالله
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8" تمريرة طولية فى إتجاه حمدالله فى مواجهة المرمى لكن الحكم يشير بوجود تسلل
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5" سيطرة من لاعبي الاتحاد وتمريرات متتالية فى منتصف الميدان
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1" بداية المباراة
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تشكيل الاتحاد ضد الوحدة
يبدأ الاتحاد بقيادة المدرب نونو سانتو بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
مارسيلو جروهي
زكريا الحساوي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مدالله العليان
طارق حامد - برونو هنريكي
عبدالعزيز البيشي - إيغور كورنادو - رومارينهو
عبدالرزاق حمدالله
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تشكيل الوحدة ضد الاتحاد
يبدا الوحدة بقيادة المدرب خوسيه لويس سييرا بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
منير محمدي
أمير كردي - أوسكار دوارتي - عبدالله الحافظ - علي مكي
وليد باخشوين - هزاع أحمد الغامدي
يحيى ناجي - فيصل فجر - عبدالكريم يودا
أنسيلمودي مورايس
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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة- الاتحاد الأحد 9 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر
شاهد VIP مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
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أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الاتحاد والوحدة في إطار مباريات الجولة 23 من دوري روشن السعودي والمقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
في خضم منافسة قوية على لقب الدوري السعودي، يطمح الاتحاد في مواصلة الظهور بأداء جيد والمنافسة على دوري روشن وإثبات أحقيته باللقب هذا الموسم حين يحل ضيفًا على الوحدة.
الاتحاد مستمر في صدارة جدول الترتيب بعد الفوز على ضمك، لكنّه يمتلك مطاردًا شرسًا يتمثل في النصر الذي فاز بدوره على العدالة.