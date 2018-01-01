عمر السومة يهدر هدف التعادل للأهلي
روميلو أوتيرو يفتتح التسجيل لفريق الوحدة
من كرة ثابتة بالقرب من المنطقة
9’الهدف جاء بعد كرة ثابتة نفذها روميلو أوتيرو مباشرةً على المرمى سكنت شباك الحارس ياسر المسيليم
هددددددددف للوحدة pic.twitter.com/VlhYjk4nU9— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) December 28, 2018
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب بابلو جويدي بطريقة4/3/2/1 وتضم كلًا من
ياسر المسيليم / سعيد المولد / باولو دياز / أليكسيس روانو / محمد عبد الشافي / جوزيف دي سوزا / نوح الموسى / محمد الزبيدي / عبد الله السعيد / خوسيه خورادو / عمر السومة
#الأهلي_الوحدة— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 28, 2018
تشكيلة #الأهلي pic.twitter.com/Ndjl1FSBoX
إليكم تشكيل الوحدة لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أحمد حسام ميدو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
محمد عواد / فواز الصقر / عبد الله الزوري / ريناتو شافيز / ساري عمرو / علي النمر / عبد الإله المالكي / وليد باخشوين / روميلو أوتيرو / أحمد عبده / ماركوس جيلرمي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) December 28, 2018
الجولة 15#الوحدة_الأهلي
تشكيلة الوحدة pic.twitter.com/5Lmq1ossvd