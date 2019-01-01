2019-01-10T16:18:16Z
4’ محاولات من لاعبي المنتخب الإماراتي للبحث عن هدف التقدم فى بداية المباراة
2019-01-10T16:16:27Z
3’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق خميس إسماعيل إلى داخل المنطقة لكن ابعدها الحارس جريت سينج سانده قبل رأسية على مبخوت
2019-01-10T16:14:06Z
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
⏱ بداية المباراة:— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٠ يناير ٢٠١٩
🇮🇳 #الهند 🆚 #الإمارات 🇦🇪
المجموعة الأولى#كأس_آسيا2019 #الهند_الإمارات pic.twitter.com/ybnHEGXPOn
طالع تشكيل الفريقين لمباراة اليوم
2019-01-10T16:12:14Z
⚪ الأبيض من أجل إستعادة الثقة أمام جماهيره.— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ١٠ يناير ٢٠١٩
🐯 النمور الزرقاء من أجل حسم بطاقة التأهل الرسمية.
📝 تشكيل منتخب #الهند 🇮🇳 و #الإمارات 🇦🇪 في المباراة الهامة التي ستنطلق بعد قليل في #كأس_آسيا2019. #الهند_الإمارات pic.twitter.com/dl8kwXwSxk
2019-01-08T23:36:57Z
على الجانب الآخر، يدخُل المنتخب الهندي بعد تحقيق فوز كبير على منتخب تايلاندا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المنتخب الهندي المجموعة برصيد 3 نقاط
2019-01-08T23:36:47Z
يدخُل منتخب الإمارات المباراة ساعياً لتحقيق الفوز الأول له فى البطولة بعد تعادله فى المباراة الافتتاحية لكأس آسيا امام المنتخب البحريني بهدف لكل منهم، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية
2019-01-08T23:36:29Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب الهند مع منتخب الإمارات، على ملعب “مدينة زايد الرياضية” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.