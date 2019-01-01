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الهند × الإمارات | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهند والإمارات، في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019

محدث
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2019-01-10T16:18:16Z

4’ محاولات من لاعبي المنتخب الإماراتي للبحث عن هدف التقدم فى بداية المباراة 

2019-01-10T16:16:27Z

3’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق خميس إسماعيل إلى داخل المنطقة لكن ابعدها الحارس جريت سينج سانده قبل رأسية على مبخوت 

طالع تشكيل الفريقين لمباراة اليوم

2019-01-10T16:12:14Z

2019-01-08T23:36:57Z

على الجانب الآخر، يدخُل المنتخب الهندي بعد تحقيق فوز كبير على منتخب تايلاندا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتصدر المنتخب الهندي المجموعة برصيد 3 نقاط 

2019-01-08T23:36:47Z

يدخُل منتخب الإمارات المباراة ساعياً لتحقيق الفوز الأول له فى البطولة بعد تعادله فى المباراة الافتتاحية لكأس آسيا امام المنتخب البحريني بهدف لكل منهم، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء السبت على ملعب مدينة زايد الرياضية

2019-01-08T23:36:29Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب الهند مع منتخب الإمارات، على ملعب “مدينة زايد الرياضية” في إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.