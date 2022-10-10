المباراة
الموعد
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الملعب
الهلال - الشباب
الإثنين 10 أكتوبر 2022،
ستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز
مباشرالهلال والشباب: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف سجله ماريجاAl Hilal Twitter
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45+2' فرصة أخرى للهلال من سعود عبد الحميد لكن الدفاع يقطعها قبل الوصول إلى ميشيل
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41' بانيجا يقود محاولة للشباب وتمريرة طولية باتجاه المعيوف لكن حارس الهلا يصل لها أولًا
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35' يا لها من هجمة مرتدة سريعة مميزة للهلال لكن ماريجا يتعثر في الكرة ويعود دفاع الليوث
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30' سقوط ميشيل مصابًا والمباراة تتوقف لعلاج نجم الهلال
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26' أووووه فرصة التعادل من كارلوس جونيور لكن الدفاع يتألق
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جووووووول ماريجا يتقدم للهلال
21' جوووووول تمريرة سحرية من كاريلو وصلت إلى موسى ماريجا أمام المرمى ليسددها قوية ويضعها في الشباك
شاهد الهدف الأول للهلال ضد الشباب
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18' يا الله ما هذا يا المعيوف؟!! انفراد كارلوس جونيور وتسديدة في المرمى لكن حارس الهلال يتدخل ويحولها ركنية
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10' أوووووه أخطر فرص الشباب وتمريرة من جوانكا إلى سانتي مينا الذي موه بجسده وسدد قوية بيمناه لكن تمر بجوار القائم الأيسر
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7' يا لها من تمريرة يا بانيجا لكن جوانكا يلعبها عرضية سهلة في يد الحارس
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6' محاولة أولى من الهلال وتسديدة من دالجادو لكن سهلة في يد الحارس
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انطلاق المباراة
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تشكيلة الهلال ضد الشباب
الخطة 4-3-3
عبد الله المعيوف.
سعود عبدالحميد، علي البليهي، جانغ هيون سو، حمد اليامي.
جوستافو كويلار، كاريلو، ناصر الدوسري.
ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.
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تشكيلة الشباب ضد الهلال
الخطة 4-3-3
كيم سونج.
فواز الصقور، سانتوس، حسان تمبكتي، متعب الحربي.
كريتشوفياك، بانيجا، كارلوس جونيور.
كريستيان جوانكا، هتان باهبري، سانتي مينا.
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2023 بين الهلال والشباب على ستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز.
الهلال يعاني في آخر مباراتين بعد الخسارة من التعاون والتعادل السلبي ضد الاتفاق ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة، رغم البداية القوية بالفوز في أول 4 مواجهات.
أما الشباب فلم يتعثر في أي مباراة حتى الآن ويتصدر دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة محققًا 18 نقطة في 6 مباريات.