مباشرفلامنجو ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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بث مباشر: شاهد مباراة فلامنجو ضد الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022
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48" ضغط عالي من لاعبي فلامنجو بحثًا عن التعادل
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46" بداية الشوط الثاني
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تبديل ثنائي لفلامنجو
دخول إيريك وفابريسيو وخروج أراسكايتا وبيريرا
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نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على فلامنجو بهدفين مقابل هدف.
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جووووووووووووووووووووووووووول.. سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني
45+9" سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني للهلال من علامة الجزاء
- -45+8" بطاقة حمراء من نصيب جيرسون بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية
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أوووووووووووووووه، ركلة جزاااااااااااء للهلال
45+7" الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد العودة للفار والتأكد من وجود ركلة جزاء للهلال بعد تدخل قوي من جيرسون على لوتشيانو
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45" حكم المباراة أضاف 6 دقائق وقت بدل ضائع
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43" بطاقة صفراء أولى للهلال من نصيب لوتشيانو فييتو
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42" بطاقة صفراء من نصيب ديفيد لويز لاعب فلامنجو بعد تدخل قوي على لوتشيانو فييتو
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37" تراجع كامل من جميع لاعبي الهلال، ومحاولات من لاعبي فلامنجو لخلق ثغرات في دفاعات الزعيم
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30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة أصبحت التعادل بين الفريقين بهدف لهدف
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25" ركلة ركنية أولى لفلامنجو، نفذها جيورجيان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أمسكها المعيوف بثبات
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جوووووووووووووووووووووووول،، فلامنجو يتعادل عن طريق بيدرو
20" بيدرو يسجل التعادل لفلامنجو بعد تمريرة لداخل يمين المنطقة تلقاها بتسديدة على يمين الحارس عبدالله المعيوف
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17" بطاقة صفراء من نصيب جابرييل برابوسا لاعب فلامنو بسبب الإتراض بشكل غير لائق
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15" ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول، والتقدم للهلال بهدف مقابل لاشئ
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14" بطاقة صفراء من نصيب جيرسون بعد إدعاء السقوط في محاولة للحصول على ركلة جزاء
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8" ركلة حرة لفلامنجو تنفذ بعرضية تلقاها بيدرو براسية مرت بجوار القائم لمرمى المعيوف
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6" مرتدة سريعة للهلال وانطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق إيجالو لكن تدخل الدفاع وابعدها لرمية تماس