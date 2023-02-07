مباشرفلامنجو ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد فلامنجو، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2022

Flamengo Al Hilal Bruno Henrique MaregaGetty Images
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ملخص

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    بث مباشر: شاهد مباراة فلامنجو ضد الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022

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    48" ضغط عالي من لاعبي فلامنجو بحثًا عن التعادل

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    46" بداية الشوط الثاني

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    تبديل ثنائي لفلامنجو

    دخول إيريك وفابريسيو وخروج أراسكايتا وبيريرا

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    نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على فلامنجو بهدفين مقابل هدف.

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    جووووووووووووووووووووووووووول.. سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني

    45+9" سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني للهلال من علامة الجزاء

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    45+8" بطاقة حمراء من نصيب جيرسون بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية
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    أوووووووووووووووه، ركلة جزاااااااااااء للهلال

    45+7" الحكم يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد العودة للفار والتأكد من وجود ركلة جزاء للهلال بعد تدخل قوي من جيرسون على لوتشيانو

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    45" حكم المباراة أضاف 6 دقائق وقت بدل ضائع

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    43" بطاقة صفراء أولى للهلال من نصيب لوتشيانو فييتو

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    42" بطاقة صفراء من نصيب ديفيد لويز لاعب فلامنجو بعد تدخل قوي على لوتشيانو فييتو

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    37" تراجع كامل من جميع لاعبي الهلال، ومحاولات من لاعبي فلامنجو لخلق ثغرات في دفاعات الزعيم

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    30" نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والنتيجة أصبحت التعادل بين الفريقين بهدف لهدف

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    25" ركلة ركنية أولى لفلامنجو، نفذها جيورجيان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أمسكها المعيوف بثبات

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    جوووووووووووووووووووووووول،، فلامنجو يتعادل عن طريق بيدرو

    20" بيدرو يسجل التعادل لفلامنجو بعد تمريرة لداخل يمين المنطقة تلقاها بتسديدة على يمين الحارس عبدالله المعيوف

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    17" بطاقة صفراء من نصيب جابرييل برابوسا لاعب فلامنو بسبب الإتراض بشكل غير لائق

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    15" ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الأول، والتقدم للهلال بهدف مقابل لاشئ

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    14" بطاقة صفراء من نصيب  جيرسون بعد إدعاء السقوط في محاولة للحصول على ركلة جزاء

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    8" ركلة حرة لفلامنجو تنفذ بعرضية تلقاها بيدرو براسية مرت بجوار القائم لمرمى المعيوف

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    6" مرتدة سريعة للهلال وانطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق إيجالو لكن تدخل الدفاع وابعدها لرمية تماس