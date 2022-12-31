26' ركلة حرة غير مباشرة، الكرة تصل إلى كنو ورأسية قووية ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات
مباشرالهلال وضمك: مباشر لحظة بلحظة
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فرررصة خطيرررة للهلال
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20' تمريرة طووولية رائعة بإتجاه سعود عبد الحميد، يمررها بالعرض إلى إيجالو ولكن الكرة تطول على المهاجم النيجيري
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14' عررضية من سعود ولكن زغبة يخرج من مرماه ويشتت الكرة
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8' سعود عبد الحميد يراوغ بشكل رائع، يحاول لعب عررضية، ترتطم بالدفاع، تُغير إتجاهها ولكن زغبة يمسك بالكرة
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أوووووووه مدافع ضمك يحرم الهلال من الهدف الأول
4' عررضية من كنو، رأسية من إيجالو ولكن زغبة يتصدى لها والدفاع يشتت الكرة من على خط المرمى
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صافرة البداية
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تشكيل ضمك ضد الهلال
اختار ريزتش مدرب ضمك البدء بالخطة الآتية
التشكيل: 4-2-3-1
مصطفى زغبة
عبدلله تارمين - حسن الشمراني - فاروق شافعي - إبراهيم النخلي
آدم ماهر - نونو
عبد الإله الشمري - عبد العزيز مجرشي - الهلال سوداني
أحمد الزين
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تشكيل الهلال ضد ضمك
قرر دياز مدرب الهلال الاعتماد على التشكبل التالي
التشكيل: 4-4-2
عبدلله المعيوف
ناصر الدوسري - جانج هيون سون - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد
سالم الدوسري - عبد الإله المالكي - محمد كنو - أندريه كاريو
أوديون إيجالو - لوسيانو فييتو
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المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الهلال - ضمك
السبت 31 ديسمبر 2022،
20:30 السعودية، 19:30 مصر
فيصل بن فهد
Shahid