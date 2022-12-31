مباشرالهلال وضمك: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشر من دوري روشن 2022-23 ، والمقامة في ملعب فيصل بن فهد

Odion Ighalo Al Hilal.Getty Images.
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الهلال vs ضمكالهلالضمكدوري روشن السعودي
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    فرررصة خطيرررة للهلال

    26 ركلة حرة غير مباشرة، الكرة تصل إلى كنو ورأسية قووية ولكنها تمر بجوار القائم بسنتيمترات

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    20 تمريرة طووولية رائعة بإتجاه سعود عبد الحميد، يمررها بالعرض إلى إيجالو ولكن الكرة تطول على المهاجم النيجيري

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    14 عررضية من سعود ولكن زغبة يخرج من مرماه ويشتت الكرة

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    8 سعود عبد الحميد يراوغ بشكل رائع، يحاول لعب عررضية، ترتطم بالدفاع، تُغير إتجاهها ولكن زغبة يمسك بالكرة

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    أوووووووه مدافع ضمك يحرم الهلال من الهدف الأول

    4 عررضية من كنو، رأسية من إيجالو ولكن زغبة يتصدى لها والدفاع يشتت الكرة من على خط المرمى

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    صافرة البداية

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    تشكيل ضمك ضد الهلال

    اختار ريزتش مدرب ضمك البدء بالخطة الآتية

    التشكيل: 4-2-3-1

    مصطفى زغبة
    عبدلله تارمين - حسن الشمراني - فاروق شافعي - إبراهيم النخلي
    آدم ماهر - نونو
    عبد الإله الشمري - عبد العزيز مجرشي - الهلال سوداني
    أحمد الزين

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    تشكيل الهلال ضد ضمك

    قرر دياز مدرب الهلال الاعتماد على التشكبل التالي

    التشكيل: 4-4-2

    عبدلله المعيوف
    ناصر الدوسري - جانج هيون سون - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد
    سالم الدوسري - عبد الإله المالكي - محمد كنو - أندريه كاريو
    أوديون إيجالو - لوسيانو فييتو

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    المباراة

    الموعد

    القنوات الناقلة

    الملعب

    الهلال - ضمك

    السبت 31 ديسمبر 2022،
    20:30 السعودية، 19:30 مصر

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    فيصل بن فهد

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