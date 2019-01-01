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الهلال × بودافوكي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الهلال وبودافوكي، في معسكر النمسا ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد 2019-2020

محدث
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2019-07-17T14:32:34Z

خاض الزعيم حتى الآن وديتين حتى الآن في معسكر النمسا استعدادًا للموسم الكروي الجديد، الأولى كانت أمام فريق سبيتال دراو النمساوي وحققوا فوز كبير بنتيجة عشر أهداف دون مقابل، وفي اللقاء ثاني حقق الموج الأزرق انتصار كبير بنتيجة (0-11) على حساب فريق رابيد لينز، ويتبقى للهلال مباراة واحدة في المعسكر ستكون أمام فريق أودنيزي قبل أن يستكمل الفريق مشوراه في دوري أبطال آسيا.

2019-07-17T14:32:05Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح استاد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الهلال وبودافوكي، وذلك ضمن استعدادات الموج الأزرق للموسم الجديد 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي