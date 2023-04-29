أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول لمباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23، المقامة على ملعب الملك فهد الدولي

الهلال، الذي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، يسعى إلى تحقيق اللقب الثالث على التوالي، حيث يعد "الزعيم" هو حامل لقب آخر بطولتين في دوري أبطال آسيا.

وتأهل الموج الأزرق إلى النهائي بعد فوزه على الدحيل القطري في نصف نهائي منطقة غرب آسيا بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.



