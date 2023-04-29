يبدأ أوراوا ريدز بقيادة المدرب ماسيج سكورزا بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
شوساكو نيشيكاوا
تاكاهيرو أكيموتو - أتسوكي إيتو - ماريوس هوبراتين - كين ايواو
يوشيو كويزومي - شينزو كوروكي
تومواكي أوكوبو - هيروكي ساكي - ألكسندر شولز
تاكاهيرو سكيني
يبدأ أوراوا ريدز بقيادة المدرب ماسيج سكورزا بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
شوساكو نيشيكاوا
تاكاهيرو أكيموتو - أتسوكي إيتو - ماريوس هوبراتين - كين ايواو
يوشيو كويزومي - شينزو كوروكي
تومواكي أوكوبو - هيروكي ساكي - ألكسندر شولز
تاكاهيرو سكيني
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
عبدالله المعيوف
سعود عبدالحميد - على آل بليهي - محمد البريك - سالم الدوسري
سلمان الفرج - أوديون إيجالو - جانج هيون سوو
محمد كنو - موسى ماريجا - ميشيل ديلجادو
قائمة #الهلال للنهائي الآسيوي⤵️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023
كل التوفيق لممثل الوطن🇸🇦#الهلال_أوراوا | #SSC pic.twitter.com/bSG5btDWJe
أهلا بكم في البث المباشر المقدم لكم من جول لمباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23، المقامة على ملعب الملك فهد الدولي
الهلال، الذي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، يسعى إلى تحقيق اللقب الثالث على التوالي، حيث يعد "الزعيم" هو حامل لقب آخر بطولتين في دوري أبطال آسيا.
وتأهل الموج الأزرق إلى النهائي بعد فوزه على الدحيل القطري في نصف نهائي منطقة غرب آسيا بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.