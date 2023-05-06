مباشرالهلال ضد أوراوا: مباشر لحظة بلحظة

تابع معنا تغطية مباشرة لمباراة الهلال ضد أوراوا ريدز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23، المقامة على ملعب سايتاما.

Al-Hilal Urawa AFC Champions League Final GettyImage
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أوراوا ريدز vs الهلالأوراوا ريدزالهلالدوري أبطال آسيا

ملخص

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    90+4" الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز أوراوا ويتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا بعد الفوز علي الهلال السعودي بهدف دون رد

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    90+2" أوووووووووووووووه، حارس أوراوا يتصدي لهدف مؤكد بعد تسديدة قوية من إجالو

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    87" ديلجادو يسدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت أعلى المرمى

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    86" سديدة قوية من كايتو ياسوي لاعب أوراوا من خارج المنطقة ولكن تمر بجوار مرمي عبد الله المعيوف

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    84" ضغط قوي من لاعبي الهلال فى هذه الدقائق من أجل تسجيل هدف التعادل

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    80" تبديل ثالث للهلال دخول حمد اليامي وخروج محمد البريك

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    76" أووووووووه، تسديدة قوية من أتسوكي إيتو لاعب أوراوا مرت على حافة القائم الأيمن بقليل

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    74" تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة من كايتو ياسوي لكنها مرت أعلى المرمى

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    73" عرضية من الجهة اليمنى للهلال تلقاها ميشاييل بتسديدة اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة

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    تبديلان في صفوف الهلال

    68" دخول ناصر الدوسري وصالح الشهري بدلا من عبدالله عطيف وعبدالله الحمدان

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    65" سيطرة من لاعبي أوراوا وتمريرات متتالية وسط ملعب الهلال

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    60" الهلال يسعى لتعديل النتيجة فى هذه الدقائق لن دون خطورة على المرمى

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    الهدف الأول لأوراوا

    48" جوووووووووووووووووووووووووووول،،، أوراوا يسجل الهدف الأول عن طريق شينزو كوروكي بعد عرضية لداخل المنطقة تلقاها شينزو كوروكي برأسية اضطدمت فى قدم اندري كاريلو وسكنت شباك عبدالله المعيوف

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    46" بداية الشوط الثاني

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    45+2" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

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    41" أووووووووووووووه" صاروخية من أندري كاريلو من على حدود المنطقة أبعدها الحارس بصعوبة

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    35" بطاقة صفراء من نصيب تومواكي أوكويو بعد تدخل قوي على كاريلو

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    44" تسديدة قوية من محمد كنو مرت أعلى المرمى بقليل

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    31" عرضية خطيرة للفريق الياني تنتهي بتسديدة قوية من شينزو كوروكي تصطدم فى القائم وتمر بسلام على مرمى عبدالله المعيوف

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    30" نسف ساعة من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين