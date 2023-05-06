90+4" الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز أوراوا ويتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا بعد الفوز علي الهلال السعودي بهدف دون رد
مباشرالهلال ضد أوراوا: مباشر لحظة بلحظة
- -
- -
90+2" أوووووووووووووووه، حارس أوراوا يتصدي لهدف مؤكد بعد تسديدة قوية من إجالو
- -
87" ديلجادو يسدد كرة قوية من داخل المنطقة مرت أعلى المرمى
- -
86" سديدة قوية من كايتو ياسوي لاعب أوراوا من خارج المنطقة ولكن تمر بجوار مرمي عبد الله المعيوف
- -
84" ضغط قوي من لاعبي الهلال فى هذه الدقائق من أجل تسجيل هدف التعادل
- -
80" تبديل ثالث للهلال دخول حمد اليامي وخروج محمد البريك
- -
76" أووووووووه، تسديدة قوية من أتسوكي إيتو لاعب أوراوا مرت على حافة القائم الأيمن بقليل
- -
74" تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة من كايتو ياسوي لكنها مرت أعلى المرمى
- -
73" عرضية من الجهة اليمنى للهلال تلقاها ميشاييل بتسديدة اصطدمت فى الدفاع ومرت بدون خطورة
- -
تبديلان في صفوف الهلال
68" دخول ناصر الدوسري وصالح الشهري بدلا من عبدالله عطيف وعبدالله الحمدان
- -
65" سيطرة من لاعبي أوراوا وتمريرات متتالية وسط ملعب الهلال
- -
60" الهلال يسعى لتعديل النتيجة فى هذه الدقائق لن دون خطورة على المرمى
- -
الهدف الأول لأوراوا
48" جوووووووووووووووووووووووووووول،،، أوراوا يسجل الهدف الأول عن طريق شينزو كوروكي بعد عرضية لداخل المنطقة تلقاها شينزو كوروكي برأسية اضطدمت فى قدم اندري كاريلو وسكنت شباك عبدالله المعيوف
- -
46" بداية الشوط الثاني
- -
45+2" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول
- -
41" أووووووووووووووه" صاروخية من أندري كاريلو من على حدود المنطقة أبعدها الحارس بصعوبة
- -
35" بطاقة صفراء من نصيب تومواكي أوكويو بعد تدخل قوي على كاريلو
- -
44" تسديدة قوية من محمد كنو مرت أعلى المرمى بقليل
- -
31" عرضية خطيرة للفريق الياني تنتهي بتسديدة قوية من شينزو كوروكي تصطدم فى القائم وتمر بسلام على مرمى عبدالله المعيوف
- -
30" نسف ساعة من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين