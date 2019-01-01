الهلال والنصر مباشر لحظة بلحظة

فيتوريا يبدأ بحمد الله والقوى الضاربة بحثًا عن نقاط المباراة الثلاث

يبدأ المدرب روي فيتوريا بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (برد جونز / عبد الرحمن العبيد، عبد الله مادو ، مايكون ، سالطان الغنام / بيتروس ، عبد الله الخيبري / جيوليانو ، يحيى الشهري ، نور الدين أمرابط / عبد الرزاق حمد الله).

البدلاء: (عمر هوساوي ، عبد العزيز الجبرين ، مختار علي، أيمن يحيى، عوض خميس ، وليد عبد الله، فهد الجميعة، عبد الرحمن الدوسري، فراس البريكان).