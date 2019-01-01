أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين الهلال والقادسية على ملعب جامعة الملك سعود، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.