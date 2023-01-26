يبدأ الفيحاء بقيادة المدرب فوك راسوفيتش بالرسم الأتي
الخطة 3-4-3
فلاديمير ستويكوفيتش
محمد البقعاوي - سامي الخيبري - بندر ناصر المطيري
سعود زيدان - باولو لوكاس سانتوس - ريكاردو ريلير - أسامة يوسف الخلف
سلطان مندش - انتوني نواكاييم - فيكتور رويز
يبدأ الفيحاء بقيادة المدرب فوك راسوفيتش بالرسم الأتي
الخطة 3-4-3
فلاديمير ستويكوفيتش
محمد البقعاوي - سامي الخيبري - بندر ناصر المطيري
سعود زيدان - باولو لوكاس سانتوس - ريكاردو ريلير - أسامة يوسف الخلف
سلطان مندش - انتوني نواكاييم - فيكتور رويز
🐆|📋— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) January 26, 2023
تعرّف على قائمة الفهود التي اختارها السيد فوك رازوفيتش لمباراة #الفيحاء_الهلال #الفيحاء #مع_الفيحاء#كأس_السوبر_السعودي pic.twitter.com/PJsULhCS0n
يبدا الهلال بقيادة المدرب رامون دياز بالرسم الآتي
الخطة 4-2-3-1
عبدالله المعيوف
سعود عبدالحميد - جانج هيون سوو - علي آل بليهي - ناصر الدوسري
جوستافو كويلار - محمد كنو
أندري كاريلو - سالم الدوسري - عبدالله الحمدان
صالح الشهري
📋 هُنا قائمة "حامل اللقب" في مواجهة الفيحاء ⚽️💙— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 26, 2023
#الهلال pic.twitter.com/LZDWHKDzsO
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023،ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة الرياض.
يشارك الهلال في بطولة السوبر بصفته بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما يلعب الفيحاء بصفته بطلًا لكأس الملك
الهلال يريد مصالحة جماهيره هذا الموسم، خاصة أن مستواه لم يصل إلى المستوى المطلوب، ويسعى إلى التقدم نحو النهائي للاقتراب من تحقيق اللقب، على الجانب الآخر الفيحاء، يعاني بشكل كبير هذ الموسم ويهدف إلى تقديم مباراة مميزة يعبر بها الموج الأزرق إلى النهائي.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
الفيحاء - الهلال
الخميس 26 يناير 2023،
الأمير عبد الله الفيصل
لا تفوت كأس السوبر السعودي بنسخته الجديدة#الهلال يتوعد الفيحاء— SHAHID (@ShahidVOD) January 25, 2023
والنصر يصطدم بالاتحاد في كلاسيكو مثير
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بتقنية HD على شاهد#SSC#الرياضة_على_شاهد#العالمي#كاس_السوبر_السعودي@AlNassrFC@ittihad@Alhilal_FC@Alfaihaclubhttps://t.co/jjRNpcX9yY pic.twitter.com/T08maHyGS6