أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023،ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة الرياض.

يشارك الهلال في بطولة السوبر بصفته بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بينما يلعب الفيحاء بصفته بطلًا لكأس الملك

الهلال يريد مصالحة جماهيره هذا الموسم، خاصة أن مستواه لم يصل إلى المستوى المطلوب، ويسعى إلى التقدم نحو النهائي للاقتراب من تحقيق اللقب، على الجانب الآخر الفيحاء، يعاني بشكل كبير هذ الموسم ويهدف إلى تقديم مباراة مميزة يعبر بها الموج الأزرق إلى النهائي.